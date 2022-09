Censimento permanente della popolazione 2022 dal 30 settembre. A Verona coinvolte oltre 3 mila famiglie campione

Sono oltre 3 mila le famiglie veronesi campione coinvolte dal censimento permanente della popolazione, al via dal 30 settembre al 22 dicembre. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale.

Partecipare al censimento, se si è stati selezionati, costituisce oltre che un dovere civico, un obbligo di legge. Infatti in caso di mancata partecipazione, verrà applicata una sanzione.

Ogni anno le famiglie coinvolte partecipano a una delle due rilevazioni : la rilevazione Areale e da Lista.

Rilevazione areale

Al 30 settembre venticinque rilevatori comunali, muniti di cartellino identificativo, passeranno in alcune aree della città per affiggere delle locandine su androni o cortili delle abitazioni e lasciare, nelle cassette postali, una busta contenete una lettera firmata dal Presidente dell’ISTAT. Essa comunica la partecipazione della famiglia al censimento, spiega le finalità conoscitive di esso e avvisa dell’obbligatorietà di risposta. Fornisce contatti di assistenza per fissare un appuntamento con il rilevatore che dal 13 ottobre si recherà nell’abitazione della famiglia per compilare il questionario.

Rilevazione da lista

Le famiglie campione riceveranno una lettera nominativa contenente informazione sul censimento e le proprie credenziali per poter compilare in autonomia il questionario online, dal 3 ottobre.

L’assistenza alla compilazione del questionario è gratuita. La famiglia può contattare il Centro Comunale di Raccolta dell’Ufficio Comunale di Censimento telefonando ai seguenti numeri 045 8077871-7219-7677-8631 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 per richiedere appuntamento in sede o ricevere supporto da un operatore. Inoltre, può scrivere a statistica@comune.verona.it lasciando un recapito telefonico a cui essere richiamati.

Per tutte le informazioni, si può consultare il sito dell’Istat.

Inoltre, dal 30 settembre al 22 dicembre, a disposizione dei cittadini il numero verde Istat 800 188 802 attivo tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 21.

Infine, si può scrivere a: statistica@comune.verona.it