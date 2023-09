Meteo. Da mezzanotte allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale

La situazione potrebbe essere critica dalla mezzanotte. Si consiglia di non usare i sottopassi in caso di forti precipitazioni.

Il Meteo delle Regione Veneto segnala tempo instabile/perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti dalla mezzanotte di oggi e fino a tutto domani.

La fase più intensa sarà tra la mattinata di domani e l’inizio serata, anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi specie per forti rovesci.

Per questo motivo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha la fase operativa di “Attenzione”, cioè Gialla, dalle 00 di domani, venerdì 22 settembre, alle 00 di sabato 23 su tutto il territorio regionale.

L’Amministrazione comunale e la Polizia locale raccomandano quindi la massima attenzione e di evitare, in condizioni di maltempo, i sottopassi e le possibili aree allagate, così come di non sostare all’aperto sotto gli alberi in caso di temporali.

Sempre operativo il Comune, che resta a disposizione dei cittadini assicurando il pronto intervento in caso di necessità, grazie ad un’azione di squadra condivisa fra tutte le forze dell’amministrazione comunale e delle società partecipate, che hanno predisposto un piano in caso di violenti eventi meteorologici.