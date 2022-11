Strade e giardini. Riqualificata piazza Bacanal a San Zeno

Come nuova. Sono bastati piccoli ma indispensabili interventi per dare a piazza Bacanal tutto un altro aspetto. Nuovo porfido per le pavimentazioni e due nuovi vialetti per collegare il giardino alla vicina pista ciclabile.

Piazza Bacanal nel quartiere di San Zeno è stata oggetto nelle scorse settimane di una manutenzione straordinaria realizzata dall’assessorato alle Strade e Giardini con un costo di 20 mila euro. La somma è servita per sistemare le pavimentazioni realizzate in porfido posato a palladiana che erano ammalorate e sconnesse, rendendole piu’ agevoli e sicure per i cittadini che frequentano l’area verde. Sono inoltre stati realizzati due nuovi vialetti all’interno del giardino per collegarlo, in corrispondenza dell’attraversamento semaforizzato di Porta San Zeno, con la pista ciclabile proveniente dalla circonvallazione esterna alle mura su via Vittime di Guerra e con il futuro tracciato che verrà realizzato su via Pontida e via Da Vico.