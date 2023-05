Consorzio ZAI: sicurezza nei trasporti e nella logistica al centro del seminario del Propeller Clubs Port of Verona

Si svolgerà lunedì 29 maggio, dalle 15,00 alle 18,00 presso la sala Brunetto del Corsorzio ZAI, il seminario informativo dal titolo “Logistica e trasporti in sicurezza” organizzato dall’International Propeller Clubs Port of Verona. Un convegno, aperto al pubblico, per approfondire temi di grande attualità che riguardano le aziende che operano a livello internazionale e che quotidianamente si trovano a dover gestire spedizioni con annesso aspetto burocratico e legislativo. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio a settembre 2022, l’export scaligero registra un trend in costante crescita per un valore di quasi 7,4 miliardi di euro con un potenziale di espansione ancora molto ampio. Ad aprire i lavori, lunedì pomeriggio, l’Avv. Chiara Tosi – Presidente Propeller Club Port of Verona che introdurrà i temi e le attività organizzate dal gruppo veronese dalla nuova fondazione ad oggi e i progetti per l’estate. A seguire, l’Avv. Pietro Bellante, esperto in diritto doganale, parlerà in termini tecnici de “La nozione di esportatore nel Codice doganale dell’Unione Europea”, con il Prof. Marco Lopez de Gonzalo, avvocato esperto in diritto marittimo e dei trasporti, l’approfondimento “Responsabilità del mittente nelle spedizioni delle merci”. Tra i relatori anche l’Avv. Rosa Abbate, esperta in diritto della navigazione e dei trasporti, per un focus sulla “Responsabilità del trasportatore e dello spedizioniere e le nuove norme in vigore dal 2022” e Francesco Larizza, di AIBA, parlerà dell’importanza delle assicurazioni nel settore. A chiusura, ospite a Verona, la presidente Propeller Club Port of Venice, Avv. Anna Carnielli, esperta in diritto marittimo e dei trasporti, che affronterà sotto vari punti di vista il tema del contrabbando.

“Verona è ritenuta, dichiara la Presidente Tosi, l’hub più importante d’Europa per i traffici intermodali e stradali. Per questo abbiamo scelto come sede del convegno Quadrante Europa, che ospita l’istituto ITS Accademy Last ad indirizzo logistico la cui finalità è la formazione altamente qualificata rivolta ai giovani in una prospettiva occupazionale. I lavori di oggi saranno particolarmente utili agli imprenditori ed ai professionisti che potranno conoscere gli strumenti più efficaci per risolvere le problematiche inerenti la sicurezza dei trasporti”.