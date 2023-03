Donne Impresa: riflessione sulla condizione della donna con il Vescovo Pompili. Appuntamento 8 marzo alle 15.30 mercato coperto

Verona, 6 marzo 2023

L’agricoltura scaligera si tinge di rosa. Circa il 30% delle imprese agricole è al femminile con la percentuale che sale al 40% se parliamo di accoglienza agrituristica. Lo evidenzia Coldiretti Verona in prossimità dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Per l’occasione, le imprenditrici agricole di Donne Impresa Coldiretti Verona organizzano mercoledì 8 marzo un incontro dal titolo “2023 sfumature di donne” con il Vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili, per fare una riflessione sulla condizione del mondo femminile. L’appuntamento è al Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini alle 15.30. Sarà presente anche il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini per i saluti di apertura.

Le donne in agricoltura sanno dimostrare il loro valore grazie anche alla rivoluzione che in questi anni ha accompagnato il settore, oggi aperto a numerose attività collaterali che, nel caso della provincia scaligera, rappresentano un terzo del reddito delle aziende. Sono imprenditrici in diversi ambiti: dal vitivinicolo all’allevamento, dall’olivicoltura alle attività agrituristiche e sociali con servizi didattici ed educativi, inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati, anziani e disabili.

“Le imprese agricole al femminile – evidenzia Alex Vantini – emergono per la capacità di portare innovazione nelle aziende, per le attitudini, la fantasia e costanza di coniugare nuovi modi di fare agricoltura con la tradizione. Le nostre imprenditrici scelgono di lavorare in agricoltura considerandola una valida prospettiva per il futuro. Questo è un fattore determinante per chi decide di avviare un’attività agricola con particolare attenzione alla multifunzionalità, pur in qualche caso non avendo una tradizione familiare alle spalle”.

Sempre l’8 marzo al Mercato a km zero di San Michele Extra, le aziende agricole presenti offriranno alle signore che faranno la spesa una pianta di primula, fino ad esaurimento scorte.