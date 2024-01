In 370 sulla neve per promuovere il dono del sangue

Record di partecipanti alla nona “Ciaspolata in Lessinia” organizzata da Fidas Verona. Serviti 100 kg di gnocchi di malga dalla trentina di volontari delle sezioni della zona Nord

Donatori sulla neve per dire che c’è sempre bisogno di sangue e plasma. Complice la domenica di sole, la nona edizione della “Ciaspolata in Lessinia” organizzata da Fidas Verona ha registrato ben 370 partecipanti.

Accolti da una trentina di volontari della zona Nord, domenica 28 gennaio i camminatori, con e senza ciaspole, si sono dati appuntamento a Malga San Giorgio, a Bosco Chiesanuova, raggiungendo dopo un paio di ore di cammino Conca dei Parpari (Roveré Veronese). Lì, a Malga Casara, c’erano ben 100 kg di squisiti gnocchi di malga ad aspettarli, cucinati dai volontari di Fidas Verona.

E se in pianura c’era la nebbia, in quota il sole splendeva, rendendo la giornata indimenticabile. «Quest’anno in tanti hanno voluto partecipare alla Ciaspolata, che è cresciuta ancora nei numeri ed è stata organizzata benissimo dalle sezioni della zona Nord – sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli –. Oltra a rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra associazione, la manifestazione ricorda l’importanza del dono del sangue e la gioia legata a questo gesto di altruismo».

«Ringraziamo tutti i volontari che si sono dati da fare, i partecipanti che ci hanno raggiunto da ogni parte della provincia, le amministrazioni comunali di Bosco Chiesanuova e Roveré Veronese per la collaborazione e gli sponsor Forno Bonomi e Cantina Ca’ Botta per aver contribuito alla buona riuscita dell’evento – aggiunge Claudio Zanini, coordinatore di zona –. Diamo a tutti l’appuntamento all’anno prossimo con la decima edizione».

Fidas Verona ricorda che donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la propria donazione inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms). Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.