Al centro dell’incontro un modello che mette in relazione i fabbisogni delle aziende italiane con le competenze disponibili nei Paesi partner, attraverso percorsi di selezione, formazione pre-partenza e inserimento lavorativo

Verona, 25 novembre 2026

Individuare nuove soluzioni per rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso percorsi strutturati di mobilità lavorativa regolare. È stato questo il tema al centro dell’incontro organizzato da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Veneto Lavoro, nell’ambito di JOB&Orienta 2026, in corso a Verona.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di approfondimento e confronto con imprese, associazioni datoriali, agenzie per il lavoro e operatori del mercato occupazionale sulle opportunità offerte dagli interventi promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e cofinanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, finalizzati a favorire l’incontro tra le esigenze del sistema produttivo italiano e le competenze disponibili nei Paesi terzi.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il modello operativo messo a punto da Sviluppo Lavoro Italia, che introduce un approccio innovativo alla mobilità lavorativa: partire dai fabbisogni professionali delle imprese e mettere in relazione le aziende con i potenziali lavoratori già nei Paesi di origine. Le imprese hanno così la possibilità di conoscere e valutare i profili professionali, partecipando direttamente alla selezione dei candidati individuati attraverso i partner istituzionali esteri. I lavoratori selezionati accedono successivamente a percorsi di formazione pre-partenza, che comprendono lingua italiana, orientamento civico e al lavoro e formazione sulla sicurezza. L’ingresso in Italia avviene attraverso il canale previsto dall’articolo 23 del Testo unico sull’immigrazione, con l’obiettivo di accompagnare i lavoratori verso un’opportunità occupazionale già individuata.

Il modello si inserisce nel quadro delle politiche nazionali per la promozione dei canali legali di ingresso e della cooperazione con i Paesi di origine, con particolare riferimento alla Tunisia, nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Le attività si sviluppano sulla base del Memorandum d’intesa Italia-Tunisia del 20 ottobre 2023 e del successivo Protocollo operativo sottoscritto nel marzo 2024 tra Sviluppo Lavoro Italia e ANETI, l’Agenzia nazionale tunisina per l’impiego. L’intervento potrà inoltre essere progressivamente esteso ad altri Paesi individuati dal Governo, attraverso la collaborazione con i rispettivi partner istituzionali.

Sviluppo Lavoro Italia mette gratuitamente a disposizione delle imprese servizi di assistenza e accompagnamento in tutte le fasi del percorso: dalla definizione dei profili professionali all’organizzazione dei colloqui, dal raccordo con i partner istituzionali esteri al supporto nelle procedure di ingresso e inserimento lavorativo. Un sistema che valorizza la collaborazione tra istituzioni, imprese e servizi per il lavoro e al quale possono contribuire anche le Regioni, integrando gli interventi con ulteriori opportunità formative e percorsi rispondenti alle specifiche esigenze del tessuto produttivo.

Secondo Paola Nicastro, Presidente di Sviluppo Lavoro Italia: “Vogliamo promuovere un modello di mobilità lavorativa regolare e programmata che metta al centro le esigenze delle imprese e consenta di costruire un collegamento concreto tra i fabbisogni occupazionali del nostro sistema produttivo e le competenze disponibili nei Paesi partner. L’elemento innovativo è la possibilità per le aziende di conoscere e selezionare i potenziali lavoratori già nei Paesi di origine, prima della loro partenza. In questo modo, la formazione pre-partenza e l’accompagnamento all’ingresso in Italia si inseriscono in un percorso che ha già una prospettiva occupazionale definita. È un modello che si fonda sulla cooperazione istituzionale tra i Governi e sul coinvolgimento delle rispettive strutture, delle amministrazioni competenti e delle rappresentanze diplomatiche, a garanzia di procedure regolari e sicure. Vogliamo offrire alle imprese uno strumento concreto per rispondere alle difficoltà di reperimento del personale e, allo stesso tempo, garantire ai lavoratori percorsi di ingresso trasparenti, tutelati e fondati su opportunità di lavoro regolari, contrastando il rischio di intermediazioni irregolari e situazioni di sfruttamento. In questo quadro, è preziosa anche la collaborazione con le Regioni, che possono integrare il modello con interventi formativi mirati e ulteriori strumenti a supporto delle esigenze delle imprese. Il nostro obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende e raccogliere nuovi fabbisogni occupazionali, rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori del sistema”.

Con questa iniziativa, Sviluppo Lavoro Italia conferma il proprio impegno nel promuovere strumenti innovativi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere la competitività delle imprese e valorizzare percorsi di mobilità lavorativa regolare, qualificata e sicura.