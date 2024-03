Agricoltura. On. Caretta (FdI), UE lavori su trasparenza dei prezzi

“La proposta del ministro Lollobrigida per l’istituzione di un osservatorio dei prezzi sui prodotti agricoli è la risposta giusta alla richiesta degli agricoltori di vedersi assicurato un prezzo giusto per il frutto del proprio lavoro. Quando un cittadino acquista un bene ha diritto a sapere a chi vanno i suoi soldi ed è doveroso che si faccia la massima chiarezza su come nella filiera vengono ripartiti i prezzi dei beni. Il governo Meloni dimostra anche in questa occasione di essere in prima fila nel contrasto alle pratiche sleali e nell’assicurare la necessaria trasparenza sul costo del cibo che mettiamo in tavola”.



E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia