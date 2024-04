Carceri, Ostellari: Promessa mantenuta, più fondi per psicologi penitenziari

Roma, 4 aprile

“L’impegno per contrastare il triste fenomeno dei suicidi in carcere prosegue. Fino al gennaio scorso i professionisti ex art. 80, incaricati di monitorare i detenuti e accompagnarli nel percorso di rieducazione, ricevevano una retribuzione lorda di 17 euro l’ora. Da febbraio il compenso lordo è salito a più di 30 euro. A spesa invariata, ciò avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni erogate. Per questo il Ministero della Giustizia è intervenuto, come annunciato dal Guardasigilli Carlo Nordio, con uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro, al fine di garantire un ulteriore potenziamento dei servizi psicologici negli istituti. Ancora una volta abbiamo mantenuto le promesse e rispedito al mittente le chiacchiere della sinistra, che negli scorsi anni è stata solo capace di emanare decreti svuota carceri”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari.