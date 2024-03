Milano – Cortina. Tosi: (Fi) “Benefici superiori a costi. Olimpiadi prestigio per Italia”

Roma 27 marzo

“Il dibattito intorno al provvedimento si è ridotto all’abbattimento di 500 piante a Cortina D’Ampezzo, perché alla fine questo è il motivo del voto negativo e di tutti gli attacchi che arrivano dalle minoranze. Il punto è invece valutare la strategicità dell’opera e di quanto sia importante e prestigioso ospitare i giochi olimpici per qualsiasi grande Paese”.

Lo ha detto nell’Aula della Camera, Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, intervenendo in dichiarazione di voto sul decreto per Cortina-Milano 2026.

“Quando ci sono investimenti strategici e opere che hanno questo tipo di caratteristiche è chiaro che si deve fare un’analisi costi-benefici, tenendo sempre a mente il bene superiore della società. Siamo un Paese che dal punto di vista ambientale usa tutte le prudenze e le tutele del caso. Siamo di fronte, in questo caso, ad un intervento che serve per i giochi olimpici, che serve per lo sport, che serve per le giovani generazioni, che genera indotto e immagine positiva, che non avrà impatto ambientale, perché le piante verranno sostituite e la pista verrà utilizzata con continuità, grazie allo sforzo prodotto dalla regione Veneto in tal senso”, ha spiegato.

“Quindi, per tutte queste ragioni e alla luce anche dell’intervento del Ministero che ha messo ordine e dato tempi certi e uno sbocco positivo certo a questa realizzazione, il voto di Forza Italia è convinto e favorevole”, ha concluso.