La regola dell’urologo “Non allarmarsi, ma non sottovalutare mai i segnali del corpo a qualsiasi età”

Verona, 25 novembre 2026

Le patologie urologiche possono coinvolgere reni, vescica, prostata, testicoli e vie urinarie, con difficoltà nella minzione, dolore, infezioni ricorrenti o sangue nelle urine. Il sintomo non è sinonimo di malattia, ma la miglior difesa è parlarne con il medico per fare la prevenzione al momento giusto.

Si sta per concludere Movember, il mese dedicato alla promozione della salute e del benessere psicologico maschile. Il movimento è nato nel 2003 e deriva dall’unione di moustache (baffi) e november, perché si tiene in questo mese e ha i baffi come simbolo dell’iniziativa.

Anche quest’anno l’Uoc Urologia, diretta dal prof. Alessandro Antonelli, aderisce alla campagna, creando un vademecum sulla salute maschile. Sono raccolte tutte le buone pratiche di prevenzione, le risposte alle domande frequenti e le attività in Aoui al servizio dei pazienti.

Chi è a rischio. La salute urologica riguarda gli uomini di tutte le età, ma maggiore attenzione va prestata soprattutto dopo i 50 anni, quando aumentano i possibili disturbi legati all’ingrossamento benigno della prostata e il rischio di tumore prostatico. Il rischio aumenta inoltre per chi ha un familiare stretto, padre o fratello, che ha avuto la malattia, specie in giovane età. Attenzione anche a chi presenta specifiche predisposizioni genetiche (alcune varianti del gene BRCA2) e per le persone di origine africana, che registrano un rischio maggiore.

A qualsiasi età non sottovalutare i sintomi. Le problematiche urologiche possono manifestarsi attraverso diversi segnali che meritano attenzione a qualsiasi età, tra cui difficoltà a urinare, bruciore, bisogno frequente di urinare, dolore, infezioni urinarie o presenza di sangue nelle urine. Rientrano inoltre tra i campanelli d’allarme eventuali cambiamenti nella sfera sessuale, problemi di fertilità e la comparsa di noduli o gonfiori a livello dei testicoli: anche se non provocano dolore, vanno sempre fatti valutare dal medico.

Buone pratiche quotidiane di prevenzione. Praticare attività fisica regolare, seguire un’alimentazione equilibrata, non fumare, limitare il consumo di alcol e mantenere un peso corporeo adeguato, contribuiscono al benessere generale, pur non garantendo l’assenza di patologie. È essenziale condividere con il proprio medico la storia familiare ed eventuali sintomi. Tra gli strumenti di diagnosi precoce del tumore prostatico rientra il dosaggio del PSA, un esame del sangue che va tuttavia deciso in modo informato valutandone benefici e limiti. Il confronto viene generalmente avviato dai 50 anni o prima in presenza di fattori di rischio. Per i più giovani è buona cosa conoscere il proprio corpo e il normale aspetto dei testicoli così da individuare tempestivamente eventuali cambiamenti. La regola da seguire è semplice: non allarmarsi, ma non sottovalutare mai i segnali del corpo.

Uoc Urologia Aoui. Si occupa della diagnosi e del trattamento delle principali patologie urologiche, sia benigne sia oncologiche, attraverso visite specialistiche, esami diagnostici mirati e terapie personalizzate. L’offerta comprende visite urologiche generali, percorsi dedicati per diverse condizioni. Assicura continuità assistenziale in ogni fase grazie a programmi completi di diagnosi cura e follow-up. Si erogano dai trattamenti farmacologici alle procedure endoscopiche, fino agli interventi chirurgici con tecniche mininvasive e robot-assistite. Le consulenze specialistiche sono attive sia a Borgo Trento che a Borgo Roma, con un’équipe composta da 16 medici strutturati e 48 specialisti in formazione. Complessivamente vengono effettuati all’anno circa 2.000 interventi in regime di ricovero e oltre 10.000 prestazioni ambulatoriali.