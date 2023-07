Il consigliere Mariotti all’attacco: “Scarso interesse del Comune per famiglie ed anziani con cani costretti nella calura”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimo Mariotti, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta di pressante e… calda attualità riguardante la tutela degli animali da compagnia.

“Con queste alte temperature – ha stigmatizzato Mariotti – s’accende anche il mio sdegno per le molteplici disattenzioni dell’Ente Locale a far fronte alle emergenze dei residenti. L’Amministrazione precedente, fatta da orribili elementi poco sensibili

ai diritti, aveva invece costituito una commissione consiliare per la tutela degli animali affidandone la presidenza alla consigliera Bocchi che s’era attivata con lodevole impegno”.

“Sono migliaia le famiglie con animali che, tra l’altro, contribuiscono all’economia veronese con spese veterinarie, medicinali, alimenti, toilettatura, accessori, ecc..

Fosse anche solo per questo e non per la sensibilità animalista dell’attuale amministrazione, le famiglie con cani e gatti meriterebbero concreti provvedimenti mirati e di sostegno efficace, soprattutto per il periodo estivo caratterizzato da questo caldo estremo”.

“Evidenzio concreti perché l’attuale Giunta, mentre tenta di spacciarsi per un comune evoluto afferma d’avere un numero rilevante di aree cani. In realtà – accusa il consigliere di Fratelli d’Italia – si tratta di numerosi piccoli, insignificanti, etologicamente e socialmente inutili fazzoletti di mezzo-verde pubblico lasciati in condizioni igieniche insostenibili. Basterebbe una decina di aree di socializzazione umani/cani con risorse d’acqua, ben tenute, ombreggiate, sanificate, di dimensioni opportune”.

“Con il caldo estivo la situazione delle famiglie con cani (i gatti se la cavano meglio per fortuna) diventa difficilissima perché, soprattutto per gli anziani già in difficoltà, non possono portare i propri amici a quattro zampe sull’asfalto bollente e nemmeno in una porzione insignificante di verde senza alberi o coperture d’ombra. Dal sito del Comune di Verona nulla s’evince in proposito, si rinvia ad altri settori con diversi compiti amministrativi, scarso interesse e nessuna organizzazione sull’argomento animali”.

“Ciò premesso – conclude Mariotti – desidero sapere se il Comune di Verona abbia qualche intenzione d’intervenire urgentemente o se le migliaia di famiglie con cani e gli anziani soli con l’unica fedele compagnia d’un amico a quattro zampe dovranno continuare a restare in difficoltà per tutta questa torrida estate”.