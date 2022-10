SINAFI: Molto positive le dichiarazioni della Meloni sull’importanza del dialogo con le parti sociali.

Cogliamo molto favorevolmente le parole dell’On. Giorgia Meloni in merito all’importanza del ruolo dei corpi intermedi e sui risultati proficui che potranno derivare da un’interlocuzione attenta e costante con essi.

Il particolare periodo storico che il Paese sta vivendo – sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello sociale – impone un pieno coinvolgimento dei corpi sociali intermedi – da sempre collettori di esigenze – il cui ruolo sarà fondamentale nei processi decisionali che il nuovo Governo si troverà ad assumere.

La crisi pandemica prima e gli eventi bellici poi, che stanno interessando l’Europa, hanno fortemente contribuito a peggiorare la crisi economica e le condizioni di vita delle famiglie, non solo sotto l’aspetto economico, ma anche sotto quello psicologico, spesso con riverberi devastanti sull’equilibrio dei singoli che, troppo spesso, gravati anche da altri disagi riversano la loro rabbia sociale sugli altri.

In questo contesto, la sicurezza del Paese e con essa la tutela delle donne e degli uomini in uniforme deve assumere una veste prioritaria per l’agenda del nuovo Governo che si insedierà a breve. Così come dovrà costituire una priorità una rivisitazione dei prelievi fiscali, degli sgravi su stipendi e pensioni e sul criterio di imposizione fiscale, necessari a prevenire forme di elusione ed evasione e generare nuovo gettito per procedere ad un’equa redistribuzione della ricchezza, nonché a rendere più equanime le politiche sociali messe in atto.

Finanzieri e appartenenti alle altre forze di polizia, peraltro, non sono certamente esenti dai problemi sociali ed economici evidenziati e proprio per questo auspichiamo che si apra al più presto – anche in occasione della stesura della legge di bilancio – un confronto tra Governo e Sindacati del comparto al fine di esaminare le esigenze di un settore così strategico per il futuro del Paese.

Lo dichiara Eliseo Taverna – Segretario Generale SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri