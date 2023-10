Nazionali: gli ultimi risultati delle qualificazioni Olimpiche

Verona, 09.10.2023

Si è concluso il torneo di qualificazione alla prossima edizione dei Giochi Olimpici, che si svolgeranno a Parigi nel 2024. I cinque giocatori di Rana Verona impegnati in questa corsa preliminare non sono riusciti a centrare l’accesso diretto alla fase finale con le rispettive nazionali. Ora per qualificarsi alla competizione a cinque cerchi bisognerà passare da un buon cammino nella VNL 2024, che determinerà il ranking definitivo e promuoverà le ultime cinque squadre partecipanti.

ITALIA

Il gruppo azzurro di Fefè De Giorgi ha chiuso al quarto posto nel Gruppo A, con le sconfitte maturare nelle ultime due gare che sono risultate fatali. Con Cuba, gli azzurri hanno pagato il dispendio di energie di questi mesi, cadendo per 3 a 1. In questo caso Mosca ha messo a referto un punto. Nell’uscita conclusiva, invece, sono stati i padroni di casa del Brasile ad avere la meglio, aggiudicandosi la sfida al tie-break. All’incontro non hanno preso parte né il centrale marchigiano né Cortesia.

SLOVENIA

Ha masticato amaro anche la Slovenia, che dopo una striscia di quattro vittorie è incappata in due passi falsi che hanno determinato il suo arrivo in terza posizione nella Poule B. Tuttavia, la squadra di Cretu ha terminato il proprio percorso con il sorriso, battendo nettamente la Serbia anche grazie ai 14 punti totalizzati da Mozic. Nel turno precedente, invece, non sono bastati i 16 (3 ace) messi a segno dal martello classe 2002 per evitare la sconfitta con il Giappone. Nel complesso, il numero 19 è finito sul tabellino 101 volte.

BULGARIA

Si è chiuso con due successi il cammino della Bulgaria in questa competizione, ma non sono serviti per arrivare tra le prime due del Gruppo C. Dopo aver superato senza alcuna difficoltà il Messico – con Grozdanov autore di 1 punto in attacco – la formazione di Konstantinov ha battuto il Belgio al tie-break. Qui il contributo del posto tre classe 1998 è stato prezioso, visto che ha raccolto un totale di 11 punti, di cui uno a muro. In tutta la competizione, Grozdanov ha messo a terra 43 palloni.

IRAN

Settimo posto finale per l’Iran nella Poule A, ma con la soddisfazione di aver strappato un punto a Cuba nell’ultima partita. In campo, il nuovo opposto scaligero Amin Esmaeilnezhad ha disputato una prova personale di alto livello, attestandosi come best scorer dei suoi grazie ai 22 punti realizzati. Inoltre, ha trovato anche 1 muro vincente e 1 ace. Nella sfida precedente, contro il Brasile, il numero 10 è andato 3 volte a referto. 35, invece, quelli complessivi nell’arco dell’intero torneo.