Rana Verona batte Cuneo nel terzo impegno del precampionato

Verona, 05.10.2023 – Terza uscita della preseason e terza vittoria per Rana Verona, che si aggiudica il test match contro Cuneo Volley. Ancora privi dei cinque nazionali coinvolti nelle qualificazioni olimpiche, gli scaligeri hanno ricavato altre indicazioni utili in vista dell’inizio della SuperLega, trovando di fronte un avversario di valore. Nel successo per 3 a 1 si sono messi in luce i nuovi volti Truhtchev e Sani, autori di 21 punti a testa. In doppia cifra anche Dzavoronok, che è andato a segno 21 volte. Sono stati 9, invece, i muri complessivi per la truppa di Coach Stoytchev.

Nel sestetto iniziale il Coach si affida a Spirito al palleggio, con Sani confermato da opposto e la coppia in banda formata da Truhtchev e Dzavoronok. Al centro Zingel e Cioffi, giocatore avversario prestato per questa occasione. In seconda linea spazio D’Amico come libero.

Come già avvenuto nelle precedenti due uscite, in avvio di gara i ritmi sono già quelli di inizio stagione. Le due squadre scambiano con una buona continuità da una parte all’altra del campo e l’equilibrio la fa padrone. Poi Verona prende le misure e con l’attacco da posto tre di Zingel allunga di tre lunghezze, prima di chiudere la frazione sul 25-21. Al rientro in campo gli ospiti partono con un piglio migliore, poi un’azione prolungata porta alla pipe vincente di Truhtchev che accorcia il gap. La formazione piemontese, però, mantiene il vantaggio e pareggia i conti. Nel terzo set, Spirito e compagni riprendono in mano la partita e tornano avanti nel punteggio al termine di un parziale dominato dall’inizio alla fine. La squadra di casa impone il proprio gioco anche nel quarto e mette il sigillo sul match con un grande muro a tre.

Tabellino

Rana Verona – Cuneo Volley 3-1 (25-21; 20-25; 25-16; 25-20)

Rana Verona: Spirito 1, Sani 21, Dzavoronok 17, Truhtchev 21, Zingel 4, D’Amico (L), Jovovic, Keita, Batista, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev

Cuneo Volley: Sottile 1, Jensen 12, Codarin 9, Gottardo 6, Botto 14, Andreopoulos 6, Volpato 14, Staforini (L), Colangelo, Bristot, Giacomini, Coppa, Cioffi, Giordano (L). All. Battocchio

Durata set: 24’, 23’, 23’, 27’; totale: 1h 37’

Attacco: Rana Verona 51%; Cuneo Volley 43%

Muri: Rana Verona 9; Cuneo Volley 5

Ace: Rana Verona 3; Cuneo Volley 3