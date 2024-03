Redskins nella prima trasferta 2024

Week04 a Bergamo contro i campioni in carica Lions: domenica 24 marzo i Redskins scendono in campo per la loro prima trasferta in IFL2. Con kickoff alle ore 14:00, presso il Campo Comunale di Azzano San Paolo (Bg), ci si ritrova con i leoni.

Questa volta non come progetto condiviso in giovanile, ma, come accade da ormai qualche anno, in sideline opposte. Archiviata dunque la bellissima esperienza con gli under, ora è tempo di ritrovarsi come sempre in armonia, ma con spirito agonistico modalità on.

La partita di questa week04 non sarà certamente un match facile. Entrambe le compagini si sono finora affrontate contro Bengals Brescia e Saints Padova e, per entrambe le compagini, l’esperienza è stata la medesima.

I Bengals, ristrutturati con innesti importanti e di esperienza, viaggiano dritti alla testa di classifica . I Saints con un po’ più di fatica, comunque li raggiungono, grazie al loro innegabile affiatamento e metodo collaudato.

Classifica provvisoria

Indiani e leoni sono invece alle prese con team in crescita: i giocatori più esperti, i giovani atleti e le nuove reclute, stanno costruendo le basi per far partire un nuovo ciclo sportivo.

Ecco dunque che il match di week04 potrebbe essere un momento di svolta per entrambe le compagini. I rosso blu ambiscono a proseguire quei passi avanti mostrati contro Padova: una difesa più affiatata e un attacco che sta prendendo fiducia. I giovani indiani hanno bisogno di tempo per crescere, ma Coach Bernardi li sta guidando verso la giusta strada.

Per gli orobici la situazione è un po’ diversa, ma se si vuole, molto simile: Coach Coretti negli anni ha formato una squadra dall’intelligenza sopraffina. Se nella prima parte di gioco tende a studiare l’avversario, anche a rischio di subire qualche TD, al rientro dall’half time è in grado di resettare, ingranare la marcia e raggiungere l’obiettivo di vittoria del match. Quest’anno, l’obiettivo da raggiungere per i giovanissimi leoni che affiancano i giocatori più esperti, è quella di metabolizzare il prima possibile la filosofia di gioco per ricompattare la squadra.

Sarà dunque un match che al pubblico presente, regalerà certamente tantissimo spettacolo.

WEEK04 E SOLIDARIETÀ

Pubblico presente al Campo Comunale di Azzano San Paolo che si spera sia davvero numeroso, non solo per la voglia di godersi del buon football, ma anche per fare del bene. Presenti infatti con i loro stand , il gruppo AVIS Bergamo – Sezione Giovani e lo stand dell’Associazione Paolo Belli. Si potranno acquistare buonissime uova di Pasqua il cui ricavato andrà in beneficenza per la ricerca contro la leucemia.

Redskins Verona. We have a soul.

ph: Massimo De Marco