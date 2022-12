Aeronautica Militare: presentato il programma del Centenario

di Francesco De Simone

Cultura, tradizione, valori, manifestazioni aeree, sport e solidarietà. Sono gli ingredienti principali del programma di eventi messo a punto dall’Aeronautica Militare per onorare il suo appuntamento con la storia e celebrare il Centenario della fondazione, che ricorrerà ufficialmente il 28 marzo 2023.

A presentare cronologicamente tutte le iniziative di quest’anniversario giubilare è stato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica in persona, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nel corso di una serata evento organizzata a Roma, lo scorso 6 dicembre, presso l’Auditorium Parco della Musica: “una grande occasione – ha detto il Generale Goretti rivolgendosi ai giornalisti e ospiti presenti in sala – per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle Istituzioni“.

Passando dalle parole ai fatti, subito dopo, la Banda dell’AM, diretta dal Maestro Pantaleo Leonfranco Cammarano, ha tenuto il concerto Omaggio alla musica, alla presenza di numerose autorità religiose, civili e militari, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, dando ufficialmente inizio agli eventi del Centenario con l’attenzione rivolta alla solidarietà. Tra l’esecuzione di un brano e l’altro è stato, infatti, lanciato il progetto di beneficenza “Un dono dal cielo per AIRC”, per testimoniare, ancora una volta, con azioni concrete e tangibili, quanto la Forza Armata sia vicina alla collettività, attraverso il sostegno della ricerca sul cancro. I fondi raccolti grazie alle diverse iniziative previste dal programma del Centenario saranno destinati all’acquisto di strumentazioni di ultima generazione per l’Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC.

Il momento più significativo sarà la ricorrenza del 28 marzo 2023, che sarà celebrato con una cerimonia militare nella terrazza del Pincio e un sorvolo aereo sulla città di Roma. In Piazza del Popolo, dal 24 al 29 marzo 2023, sarà inoltre realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience” che consentirà ai cittadini di conoscere meglio l’AM, grazie all’esposizione di velivoli, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali e simulatori ludici.

“Abbiamo il desiderio di condividere questo percorso fatto di memoria collettiva ma com’è nel nostro DNA sempre rivolto al futuro, con l’opinione pubblica, con la Difesa, con l’Industria e con tutti i più importanti settori della società civile – ha concluso il Generale Goretti – a partire da quello importantissimo della ricerca scientifica, e accademico in generale, della cultura, dell’industria aerospaziale, dell’informazione“.

Anche Rai Cultura si prepara a celebrare con uno Speciale la ricorrenza del Centenario AM con la realizzazione di un racconto storico, che dalle gesta dei pionieri arriverà ai nostri giorni, arricchito da preziose e inedite immagini d’archivio. Lo Speciale sarà proposto in prima visione su Rai Storia in occasione dell’anniversario, il 28 marzo del 2023. A tale iniziativa si aggiunge la produzione della fiction “I Cacciatori del Cielo”, docu-film sulla storia dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello.

Per conoscere tutti gli eventi e le modalità di partecipazione, basterà collegarsi al sito dell’AM all’indirizzo www.aeronautica.difesa.it.