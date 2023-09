45 anni fa moriva Papa Luciani. Presidente Zaia, “Un Pontefice testimone della nostra storia veneta e dei valori della nostra gente”

Venezia, 26 settembre 2023

“Nei giorni in cui il Veneto si avvia ad accogliere il ritorno delle spoglie di San Pio X, ricorre il quarantacinquesimo anniversario della morte di un altro Papa veneto: Giovanni Paolo I. Una data che cade a quasi un anno dalla sua solenne beatificazione e che ricorda l’immagine di un figlio della nostra terra che, prima dell’elezione a pontefice, ad essa ha dedicato tutto il suo impegno pastorale come sacerdote nell’Agordino e a Belluno, come vescovo di Vittorio Veneto e come patriarca di Venezia. Una figura verso la quale è ancora vivo l’affetto dei Veneti”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda il veneto Albino Luciani a quarantacinque anni dalla sua morte, il 28 settembre del 1978, concludendo il pontificato iniziato trentatré giorni prima col nome di Giovanni Paolo I.

“L’anno scorso l’occasione della sua elezione alla gloria degli altari ha confermato quanto sia ancora viva la figura di ‘don Albino’ e la memoria per il suo breve papato – sottolinea il Governatore -. Un volto familiare che molti avevano conosciuto da vicino. In lui, nelle sue vicende di vita in anni difficili, quelli delle famiglie decimate dall’emigrazione e dalla miseria, del lavoro duro e della difficoltà di garantire il pasto a tutti, si sono riconosciuti tanti veneti e anche per questo lo amarono. La sua carriera e la sua grande preparazione culturale non avevano intaccato la semplicità del prete agordino e la concretezza che condivideva con quei sacerdoti che erano il sostegno delle loro comunità in anni in cui anche il Veneto era una periferia del mondo”.

“In questo anniversario e nel primo della sua beatificazione – conclude il Presidente – lo ricordiamo come un grande veneto, modello di una vita interamente dedicata alla comunità fino a livelli universali ma anche come testimone della nostra storia e dei valori della nostra gente”.