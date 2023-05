Ad Aprile continua crescita occupazione in Veneto Presidente della Regione, “Altro segnale positivo. Da inizio anno 43mila nuovi posti di lavoro”

Venezia, 17 maggio 2023

“Il saldo positivo di 15.000 posti di lavoro nel solo mese di aprile, 43.900 da inizio anno, in Veneto è un segnale davvero positivo di quanto il nostro sistema economico stia crescendo e si stia rafforzando in un contesto che va oltre i confini regionali. Siamo una regione che cresce, produce lavoro e benessere. Lo confermano i numeri. Siamo tornati ai livelli del 2019, anno di riferimento per l’occupazione in cui si è registrato un record di assunzioni. E ora non possiamo che puntare a migliorare”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto riferendosi ai dati pubblicati oggi da Veneto Lavoro rispetto ai numeri sull’occupazione nella nostra regione riferiti al mese di aprile.

“Voglio sottolineare che dei 15.000 posti in più di aprile ben 8.500 sono occupati da donne – evidenzia il Governatore -. È un segnale positivo. Dobbiamo mettere in atto tutte le strategie per far sì che aumenti in maniera sempre più significativa l’occupazione femminile, leva strategica per il nostro sviluppo.

“Aprile per l’occupazione è un mese di passaggio verso l’estate. Sono convinto che, con il forte traino che arriverà soprattutto dal settore turistico, nei mesi estivi i numeri dell’occupazione cresceranno ulteriormente” conclude il Presidente del Veneto.