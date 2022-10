Al via il bando per rinnovo mezzi e attrezzature. A disposizione 616mila euro per la Protezione Civile. Bottacin: “Obiettivo potenziare ulteriormente una delle eccellenze del Veneto”

Venezia 10 ottobre 2022

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Gianpaolo Bottacin, ha approvato oggi un bando per la concessione di contributi regionali per il potenziamento delle dotazioni del volontariato organizzato di Protezione Civile.

“L’efficacia delle attività svolte dal volontariato dipende anche dalla quantità e qualità delle dotazioni strumentali di cui le stesse possono disporre per garantire un’adeguata capacità di intervento nei molteplici scenari emergenziali. – spiega l’Assessore- Proprio con questo obiettivo, con questo bando mettiamo a disposizione 616mila euro spese per l’acquisto di mezzi e attrezzature in uso al volontario rafforzando ulteriormente il Sistema Regionale di Protezione Civile”.

Il contributo massimo potrà essere pari all’80% della spesa ammessa e non potrà superare l’importo di 40mila euro per i mezzi e 20mila euro per le attrezzature.

“Sempre allo scopo di efficientare al massimo la funzionalità del sistema – prosegue Bottacin – abbiamo voluto inserire nel bando punteggi premiali per domande presentate da gruppi intercomunali, coordinamenti di associazioni, distretti o altre forme di partenariato. Allo stesso modo sarà dato rilievo particolare all’effettiva operatività dei soggetti richiedenti”.

Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre 2022.

“Ovviamente non ci fermiamo qui. Il prossimo step sarà dedicato al potenziamento delle sedi, – conclude l’Assessore – nella convenzione che potenziare a una delle eccellenze del Veneto, quale è la nostra Protezione Civile, significhi dar forza all’intero territorio”.