Approvato programma di marketing territoriale 2023. Presidente Veneto, “Valorizziamo cultura, tradizioni e territori per tutelare il paesaggio e attrarre turismo di qualita”

Venezia 11 maggio 2023

Un nuovo progetto di valorizzazione del Cansiglio in chiave sportiva, la prosecuzione del progetto strategico Green-tour – Verde in movimento attorno alla ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia, l’uscita di nove guide nel triennio 2023-2025 dedicate a ciascun sito Patrimonio Unesco del Veneto, una collana sul tema del paesaggio declinato sui siti Unesco a cui si aggiunge un bando per la concessione di contributi alle iniziative editoriali al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze locali del territorio del Veneto. Sono le azioni regionali di marketing territoriale approvate per il 2023 dalla Regione del Veneto. Sono le iniziative di rilevanza nazionale e internazionale sul territorio regionale, che coprono vari ambiti di interesse, quello turistico, culturale, artistico, sportivo, istituzionale e con una ricaduta nella valorizzazione dei territori.

“Il turismo è la prima industria della Regione Veneto. Il 2023 è iniziato alla grande (+85,7% di arrivi rispetto a gennaio 2022 e +3,6% rispetto a gennaio 2019). Il Italia siamo saldamente in testa alle classifiche del turismo, con 18 miliardi di fatturato e oltre 70 milioni di presenze. Ma ora guardiamo alle classifiche estere, con l’ambizione di scalare, anche in questo settore, le posizioni. L’importanza della conoscenza e della valorizzazione del territorio regionale e di tutte le sue eccellenze è un obiettivo primario per la Regione. Sempre più, oggi, eventi e iniziative di grande rilevanza regionale contribuiscono in maniera significativa al successo del territorio. È un campo nel quale l’amministrazione regionale crede molto, nell’ottica di valorizzare la cultura e le tradizioni dei veneti, di promuovere una sempre maggior attenzione per l’ambiente e il paesaggio, e di attrarre un turismo di qualità”. Così il presidente della Regione del Veneto interviene presentando le prime iniziative di marketing territoriale approvate per il 2023.

“La programmazione di quest’anno ha un occhio di riguardo per il Cansiglio, foresta demaniale regionale dal fascino assoluto – prosegue il Presidente – noi puntiamo alla salvaguardia e al rilancio di questo luogo unico, a valorizzare le strutture produttive, turistiche e ricettive locali per contrastare il depopolamento. Il Cansiglio è un luogo eccezionale, lo è anche dal punto di vista del turismo sportivo e in particolare del ciclismo, ed è a questo che noi puntiamo promuovendo il territorio nei circuiti del grande ciclismo italiano con tre eventi di primo piano nel triennio come il Giro d’Italia giovani Under 23, la Gazzetta Biking e il Giro Donne. In grande spolvero anche le Colline del Prosecco, il Delta del Po ed ovviamente le splendide Dolomiti. Azioni specifiche anche per le città d’arte”, aggiunge il Presidente.

Il programma di valorizzazione territoriale si articola in tre tematiche: i progetti legati ai siti Unesco e di interesse regionale, il bando dedicato a iniziative editoriali e digitali che raccontano il territorio, e i progetti strategici a regia regionale di valorizzazione del territorio.

Sulla scia del successo della guida generale sui siti Unesco del Veneto pubblicata lo scorso anno a cura di Repubblica, nel triennio 2023-2025 è in programma l’uscita di nove guide dettagliate, sempre prodotte da Repubblica a cura di Roberto Cerasa, dedicate a ciascuno degli altrettanti siti Unesco del Veneto, nell’ottica della valorizzazione dei patrimoni culturali e immateriali in chiave di sviluppo di un’economia turistica sostenibile, responsabile, accessibile. Sarà Marsilio Art srl invece a curare una collana sul paesaggio declinato sui siti Unesco, raccontando i territori attraverso una narrazione inedita, emozionale, capace di riavvicinare il lettore al paesaggio.

Verrà riproposto anche per il 2023 il bando per la concessione di contributi alle iniziative editoriali dedicate a valorizzare le eccellenze locali, con uno sguardo speciale al grande appuntamento dei Giochi di Milano Cortina 2026.

La terza linea tematica è dedicata ai progetti di valorizzazione territoriale. Si apre con la novità dell’avvio di un progetto triennale, proposto da Veneto Agricoltura, che punta alla valorizzazione del Cansiglio puntando al turismo sportivo e in particolar modo alla valorizzazione del territorio attraverso il ciclismo. Infine prosegue il progetto strategico Green-tour – Verde in movimento, la rete di percorsi ciclo pedonali, di navigazione, ippovie, attorno alla storica ferrovia dismessa Treviso- Ostiglia. Si tratta di un progetto strategico di rigenerazione territoriale che guarda alla promozione della salute e del benessere psicofisico dei cittadini, incoraggiando la scoperta del territorio attraverso la mobilità lenta.