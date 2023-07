Assessore Marcato incontra Enel-Distribuzione, “Un piano di sviluppo da 796 mln per migliorare la sicurezza delle infrastrutture e puntare alla transizione energetica”

Venezia, 25 luglio 2023



“Sono 796 i milioni di euro previsti nel nuovo piano di Enel-distribuzione ‘PNRR Regione Veneto’ per il triennio 2023-2025, dei quali 247milioni destinati al 2023. Un valore in crescita del 7 per cento rispetto al 2022 che permetterà di gestire al meglio sia l’incremento di carico energetico, sia le sfide poste dagli eventi legati ai cambiamenti climatici come ad esempio le calamità naturali che in questi ultimi giorni hanno devastato gran parte del territorio veneto. L’investimento si focalizzerà principalmente sull’elettrificazione dei consumi di 376mila clienti, con una maggiore hosting capacity di 500 Mega Watt. Si tratta di un piano che dimostra grande attenzione e interesse nei confronti del Veneto e che produrrà delle importanti ricadute in termini di servizi rivolti ai clienti, contributo alla crescita economica, sicurezza delle infrastrutture, attenzione per l’ambiente e centralità del tema della transizione energetica”.



Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, Roberto Marcato, ha espresso soddisfazione per il Piano Strategico triennale presentato oggi a Palazzo Balbi da e-distribuzione, società del Gruppo Enel.



“Abbiamo condiviso con i referenti di e-distribuzione un piano che coinvolge tutte le Province con la realizzazione di infrastrutture e servizi essenziali per l’intera comunità, ma soprattutto a basso impatto ambientale – ha proseguito Marcato -. Esprimo grande soddisfazione per la sensibilità dimostrata da Enel, rappresentata da interventi che porteranno alla realizzazione di una rete sempre più resiliente, flessibile ed efficiente, che terrà conto anche delle criticità e delle potenzialità di sviluppo dei singoli territori”.

Nello specifico nel piano sono previsti interventi per l’elettrificazione di cabine secondarie e di linee a Bassa Tensione, oltre al potenziamento di quella della rete a Media Tensione.

Gli investimenti sulla rete riguardano, inoltre, la costruzione di nuove cabine primarie, nodo fondamentale in quanto riceve elettricità dalle linee in Alta Tensione della Rete di Trasmissione Nazionale per trasformarla in Media Tensione e distribuirla capillarmente a cittadini e imprese.

Il piano di investimenti PNRR nella rete di distribuzione in Veneto, prevede l’intervento su 184 chilometri di linee di media tensione che incrementeranno la magliatura e garantiranno una ricaduta positiva su 802 chilometri di rete esistente, aumentandone la resilienza.