Autonomia. Presidente Zaia commenta parole del premier Meloni, “Grazie della sensibilità dimostrata, è importante presa di impegno”

Venezia, 25 ottobre 2022

“Come Veneti ringraziamo Giorgia Meloni per la sensibilità dimostrata; nel suo discorso per la fiducia davanti alla Camera la Presidente ha espresso l’intenzione di dar seguito al processo di autonomia differenziata già avviato. Si tratta di un indirizzo e di una presa di impegno davvero importante”. Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha commentato le parole del premier Meloni pronunciate questa mattina alla Camera, durante la fiducia.

“Una presa di impegno davvero significativa questa di Giorgia Meloni, in linea con l’impegno preso con i Veneti e con tutti i cittadini italiani che han creduto che la Costituzione sia il punto di riferimento per ogni riforma. Lo è ancor più per l’autonomia – prosegue Zaia – i padri costituenti infatti, tra essi Luigi Einaudi, nel 1948 dicevano che ad ognuno bisogna dare l’autonomia che gli spetta; penso quindi che nel percorso dell’autonomia differenziata non facciamo altro che mostrare il massimo rispetto per la Costituzione, per i padri costituenti, per i cittadini che hanno sostenuto questo governo e che chiedono riforme, con in testa i Veneti che hanno sostenuto il referendum sull’autonomia che ha portato alle urne 2.273.000 persone”.