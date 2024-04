Confindustria. Presidente Zaia, “Quella di Orsini è candidatura di livello e grande prestigio. In attesa del voto mi congratulo per l’aggregazione di consensi raggiunta”

Venezia, 4 aprile 2024

“Quella di Emanuele Orsini ai vertici di Confindustria è una candidatura di assoluto livello e grande prestigio. In attesa della consacrazione ufficiale a maggio mi felicito con lui per aver aggregato i consensi in questa fase. Consensi che riassumono la forza di volontà e la determinazione di cui oggi si appresta a raccogliere i risultati. Auguro a lui un sentito in bocca al lupo per il lavoro a cui sarà chiamato alla luce delle sfide che attendono tutto il Paese e il Veneto”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si felicita con Emanuele Orsini per la candidatura alla presidenza di Confindustria in vista dell’assemblea dei delegati che eleggerà formalmente i vertici il prossimo 23 maggio.

“Il momento storico in cui la confederazione degli industriali è chiamata a questa elezione – conclude il presidente Zaia – non è dei più facili; come presidente del Veneto, realtà che primeggia nell’export e produce 180 miliardi di Pil, con oltre 600 mila imprese, garantisco fin d’ora la più ampia collaborazione a tutti i livelli. Colgo anche l’occasione per ringraziare il presidente uscente, Carlo Bonomi, per il lavoro importante svolto in questi anni anche a favore delle imprese del Nordest”.