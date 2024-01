Coppa del mondo sci a femminile a Cortina. Zaia “Con lo sguardo a Milano-Cortina 2026, diamo il benvenuto sull’Olimpia delle Tofane alle nostre donne jet”

Venezia, 25 gennaio 2024

“Siamo molto orgogliosi di accogliere ancora una volta a Cortina, vestita a festa e splendidamente ammantata di neve, un fine settimana di gare di Coppa del mondo di sci femminile che si annuncia davvero speciale. Sull’Olimpia delle Tofane, esattamente dove si disputeranno le gare femminili di Milano Cortina 2026, sono in programma due discese libere e un SuperG che vedranno come attese protagoniste le sciatrici della nazionale femminile. Alle donne jet e a tutto il circo bianco va il mio benvenuto con un grande in bocca al lupo in particolare alle nostre atlete”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Luca Zaia, commentando l’inizio delle gare di velocità della Coppa del mondo di sci alpino femminile in programma in questi giorni nella Perla delle Dolomiti.

“Questo è un appuntamento imperdibile nel calendario della stagione agonistica dello sci a livello mondiale – commenta ancora – ed è sempre una grande emozione per appassionati e atleti poter assistere alle gare sulle nostre Dolomiti, vedendo sfrecciare a grande velocità le migliori atlete al mondo, che si contendono la testa della classifica mondiale. Uno spettacolo unico che offre la nostra impareggiabile conca ampezzana, preludio alla nostra attesa olimpiade Milano Cortina 2026, per la quale il conto alla rovescia oramai segna meno due anni”.