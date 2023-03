Dall’UE ok a sostegni del Governo alle vetrerie di Murano. Zaia, “Strategico rilanciare un settore artistico veneziano unico al mondo”

Venezia, 1 marzo 2023

“Sono felice che l’Europa abbia finalmente battuto un colpo, dando un segno per salvare un settore unico e fondamentale quale è il vetro artistico di Murano. Una produzione artistica di alto pregio legata indiscutibilmente all’immagine e alla storia di Venezia che non possiamo permetterci di perdere. Ricordo che a fine 2021, appena iniziata la crisi del settore, aggravata da quella energetica, Regione Veneto ha stanziato subito 3 milioni di euro dai fondi regionali per far fronte alla crisi delle nostre vetrerie di Murano. E ulteriori risorse abbiamo messo attraverso il fondo anticrisi per far sì che si cercasse di porre freno ad una situazione drammatica”.

Così il Presidente della Regione Luca Zaia commenta la notizia del via libera della Commissione Europea agli aiuti di Stato del Governo da un milione e mezzo di euro per sostenere le imprese di vetro e ceramiche, messe in ginocchio dall’aumento dei costi energetici.

“Speriamo che questo via libera che arriva dall’Europa aiuti a risollevare un settore davvero unico e insostituibile, dove la maestria artistica sposa l’abilità artigianale. Abbiamo bisogno di poter contare su un rinnovamento di queste produzioni veneziane, che ben si collocano anche nel progetto di Venezia capitale della sostenibilità” conclude il Governatore.