Digitalmeet. Assessore Calzavara, “Dalla pratica alla teoria. Il mondo digitale puo’ e deve cambiare la vita e l’economia del paese”

Venezia, 18 ottobre 2022

“Oggi si sente sempre più spesso parlare di metaverso, ma per cogliere tutte le opportunità che derivano dalla trasformazione e dall’innovazione digitale dobbiamo, prima di tutto, contribuire alla diffusione delle competenze digitali. Il Veneto, oggi, è la prima regione italiana per livello di digitalizzazione della P.A. e delle imprese, tuttavia la conoscenza diffusa e trasversale tra i cittadini non è ancora sufficiente per svolgere un ruolo attivo nel processo di transizione digitale. Per questo motivo l’Agenda Digitale del Veneto 2025 pone l’accento sulla pratica anziché sulla teoria con le Palestre Digitali e gli Innovation Lab, degli spazi fisici in cui imparare a sfruttare al meglio l’innovazione tecnologica nella vita di tutti i giorni”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara, in occasione dell’apertura dei lavori della decima edizione di Digitalmeet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese in corso a Padova da oggi fino al 23 ottobre.

“La vera sfida sta nel cambiamento. Abbiamo sicuramente fatto passi da gigante, ma l’Italia occupa solamente il diciottesimo posto nella classifica dei paesi europei in merito alle competenze digitali. Solo il 42% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede, infatti, competenze digitali di base, contro una media europea del 56% – ha sottolineato Calzavara -. Digitalmeet, nato a Padova nel 2013, rappresenta l’appuntamento per chi vuole promuovere e diffondere l’apprendimento delle competenze digitali, puntando su percorsi formativi che aiutino a diffondere una cultura rivolta all’innovazione. E’ proprio lo sviluppo di queste competenze che diventa cruciale per cogliere tutte le opportunità che la trasformazione digitale ci offre”.