Disturbo neurocognitivo, opportunità terapeutiche dalla teleriabilitazione. Lanzarin, “Approccio centrato sulla persona, protagonista nel proprio percorso di cura”

Venezia, 31 ottobre 2023

Far fronte ai nuovi bisogni di salute della persona con disturbo neurocognitivo, favorendo un accesso alle cure appropriato, continuativo e sostenibile nel tempo. È l’obiettivo che ha guidato il Piano regionale triennale 2021-23 finanziato dal Fondo ministeriale per l’Alzheimer e le demenze, che ha coinvolto 11 Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (uno per AULSS/Azienda Universitaria Ospedaliera della Regione Veneto). Il progetto ha consentito alla Regione Veneto di potenziare un’infrastruttura organizzativa per l’implementazione della presa in carico, sin dalle prime fasi della malattia, promuovendo la riabilitazione cognitiva come un’opportunità terapeutica in cui la persona con DNC è protagonista attiva del proprio percorso.

I risultati delle prospettive future della teleriabilitazione in un’ottica di change Management sono stati presentati questa mattina al padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, nel corso del convegno “Sfida, innovazione e sostenibilità. La persona con Disturbo Neurocognitivo co-progetta il futuro della riabilitazione. Il Change Management in Veneto”, a cui è intervenuta l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.

“La Regione Veneto – ha sottolineato l’assessore – si è proposta di attivare un nuovo approccio al disturbo neurocognitivo in una logica di change management. Abbiamo voluto enfatizzare l’importanza dell’intercettazione precoce e tempestiva, della presa in carico integrata, multidisciplinare, continuativa, dell’accessibilità alla diagnosi e alle cure. Abbiamo voluto creare una rete capillare e condivisa fondata sull’importanza di un approccio centrato sulla persona, protagonista nel proprio percorso di cura ed assistenza”.

Il Piano triennale della Regione Veneto, sostenuto dal Fondo Ministeriale per l’Alzheimer e le demenze, coordinato da Cristina Basso, responsabile scientifico del progetto e referente regionale per le Demenze con il supporto di Marco Simoni, Project Manager, ha previsto lo sviluppo, valutazione e diffusione di interventi di teleriabilitazione come opportunità terapeutica per la persona con Disturbo Neurocognitivo lieve e maggiore (in fase iniziale-moderata), avvalendosi del supporto del software “INFORMA”: un sistema informatico interattivo, sviluppato ad hoc per la stimolazione e la riabilitazione cognitiva, co-progettato da professionisti della riabilitazione e clinici del Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, dell’Azienda Ospedale Università di Padova, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova.

“Un approccio innovativo – ha aggiunto l’assessore – per superare la frammentazione delle cure. Tra gli aspetti significativi del progetto è importante evidenziare l’inclusione della persona nel processo di co-progettazione e di valutazione dell’usabilità del sistema, per ottenere soluzioni concrete che rispondessero al meglio alle esigenze degli utilizzatori, favorendo quanto più possibile la sua autonomia. Con il coinvolgimento diretto del paziente e del proprio familiare, è stato possibile garantire opportunità riabilitative personalizzate”.