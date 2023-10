Due ragazzi veneti tra gli Alfieri del Lavoro premiati oggi da Mattarella. Zaia, “Esempi per i loro coetanei, hanno imboccato la via maestra della vita”

Venezia, 18 ottobre 2023

“Lorenzo Citterio di Belluno e Anna Toso di Verona. Due giovani veneti che rendono orgoglioso il Veneto e che hanno indicato la via da seguire a tanti loro coetanei. Esempi virtuosi, di ragazzi normali e volonterosi che hanno imboccato la via maestra della vita, ai quali rivolgo i miei più sinceri complimenti”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo “orgoglioso ringraziamento” ai due giovani veneti che oggi sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’attestato d’onore e la medaglia quali “Alfieri del Lavoro” in un novero di 25 ragazzi in tutta Italia che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti, da 9,83 a 10.

“Anna e Lorenzo – aggiunge Zaia – hanno davanti tutta la vita per progredire e affermarsi nelle discipline che sceglieranno, ma già oggi sono l’emblema di un mondo giovanile veneto che si caratterizza per il possesso di grandi qualità e si candida a guidare con successo il futuro. Bravissimi loro – conclude il Governatore – ma bravissimi anche gli insegnanti che li hanno portati a questo risultato, e le scuole che hanno frequentato”.

Lorenzo Citterio, si è diplomato con lode al Liceo classico Tiziano a Belluno; un percorso scolastico di assoluto rilievo (media del 10 in classe quinta), nel corso del quale ha anche ottenuto risultati lusinghieri in diverse competizioni nazionali ed europee, sia nell’area scientifica (Olimpiadi della matematica, della fisica, dell’astronomia) che in quella umanistica (certamina di greco, gare di traduzione da questa lingua). Al di là di questi meriti, Lorenzo si è sempre dimostrato ragazzo maturo, educato, umile, collaborativo, generoso. Ora frequenta la facoltà di Matematica alla Sapienza di Roma.

Anna Toso, 19enne, si è diplomata all’Istituto tecnico Minghetti di Legnago (VR) e continuerà gli studi in Olanda al “Liberal Arts and Sciences: Global Challenges, Leiden University College” de L’Aja. Era stata ammessa all’Università di Londra ma per motivi economici non è potuta entrare e ha scelto quindi i Paesi Bassi. L’attende un brillante futuro nelle relazioni internazionali.