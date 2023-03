Economia. Zaia, “Al via la ricerca della Fondazione Nordest con Regione Veneto sui giovani ed il lavoro all’estero”

Venezia, 7 marzo 2023

“La Regione Veneto ha dato il suo pieno appoggio alla ricerca della Fondazione Nordest, che ho personalmente e fortemente voluto, per indagare sui motivi che spingono i giovani veneti ad andare via dall’Italia, spesso per un periodo, talvolta come scelta di vita”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alla partenza della ricerca della Fondazione Nord Est che, grazie al convinto sostegno della Regione Veneto, indaga per la prima volta in Italia, con nuovi strumenti, le ragioni del fenomeno.

“È la prima indagine di questo tipo in Italia, ed è rara anche a livello internazionale – aggiunge Zaia – e questo è un ulteriore motivo di vanto per un Veneto sempre alla ricerca di strumenti per sostenere i giovani e il loro futuro”

“Esiste una categoria di persone da troppo tempo ignorata – prosegue il Governatore – e che oggi più che mai dev’esser presa in considerazione: i giovani. I nostri ragazzi non sono il futuro, ma il presente. È oggi che vanno garantiti gli strumenti per costruire il loro domani. Ecco perché è importante capire e ascoltare le loro problematiche, perplessità, dubbi. Ed ecco perché credo che sia fondamentale comprendere il fenomeno che li porta talvolta ad emigrare all’estero”.

“Grazie al supporto della Fondazione Nord Est – dice Zaia – per la prima volta abbiamo dato il via a uno studio che non si sofferma sulle domande, ma cerca risposte partendo dai numeri e dai dati, essenziali per trovare le soluzioni e invertire la rotta. Se è vero che solo i pessimisti non fan fortuna, è altrettanto vero che i giovani hanno il diritto di aver le opportunità lavorative e di vita per trovare questa fortuna. Riprendiamoci i nostri ragazzi”.