Energia. Marcato partecipa ad incontro a Lavagno (VR). “Indispensabile il ruolo degli amministratori locali per rendere concreti gli obiettivi delle comunita’ energetiche”

Venezia, 12 ottobre 2022

L’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato è intervenuto questa mattina a Lavagno (VR) ad un incontro dedicato al tema delle comunità energetiche, promosso dalla consigliera regionale Alessandra Sponda, alla presenza del presidente della III Commissione consiliare regionale Marco Andreoli e del consigliere regionale Enrico Corsi.

“Le comunità energetiche sono un’opportunità unica per il Veneto per avvicinarsi a quella autosufficienza energetica che tutti auspichiamo – ha sottolineato l’assessore Marcato nell’occasione -. Ringrazio tutti gli amministratori presenti per la disponibilità dimostrata e per come riusciranno a concretizzare gli obiettivi energetici nelle comunità locali”.

“La sfida energetica è la sfida di oggi che ci proietta verso il domani – sottolinea Marcato -. Noi come Regione del Veneto abbiamo scelto di rispondere, mettendo a disposizione vari strumenti. La legge con la quale recentemente abbiamo dato il via alla costituzione delle comunità energetiche va in questa direzione, offrendo nuove opportunità ai cittadini veneti”.

“Possiamo dire che dopo il varo della legge regionale sulle comunità energetiche, con questi incontri prende avvio finalmente la promozione nel territorio – precisa in conclusione l’Assessore regionale all’energia –. Sono occasioni molto importanti perché coinvolgono il territorio attraverso i sindaci e gli amministratori locali. Sono loro i principali portavoce che potranno far sì che i principi della legge sulle comunità energetiche si concretizzino al meglio. Per questo è fondamentale coinvolgerli”.