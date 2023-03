Energia. Presentate a Venezia Comunita’ Energetiche rinnovabili. Assessore Marcato, “Venezia luogo ideale dove sperimentarle insieme a idrogeno e fotovoltaico”

Venezia, 29 marzo 2023

“Venezia con l’intero territorio veneziano è una delle aree più strategiche che abbiamo individuato a livello regionale per quanto concerne lo sviluppo dell’innovazione in campo energetico. Ricordo che i due cardini su cui poggia la nostra visione di sviluppo energetico sono fotovoltaico e idrogeno. A Venezia il tutto assume maggiore importanza perché la giunta regionale ha voluto essere partecipe della Fondazione Venezia Capitale della sostenibilità che vede come elemento cardine lo studio, la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’idrogeno. Per tutto questo è fondamentale confrontarsi con il territorio e puntare a costruire progetti e iniziative condivise”.

Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che questa mattina all’Auditorium a Mestre è intervenuto al convegno “Comunità Energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica”.

“Sono molto soddisfatto dell’ampia partecipazione – sottolinea ancora Marcato -. Ciò dimostra il grande coinvolgimento del territorio e la forte attenzione verso i temi ambientali. Sono certo che arriveremo a soluzioni efficaci e condivise per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio veneto”.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, è stato dedicato alla promozione delle Comunità Energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale è stato occasione di incontro e confronto con amministratori locali, professionisti e aziende su un tema strategico per lo sviluppo economico.

Il prossimo appuntamento che chiude la serie, è previsto venerdì 31 marzo a Vicenza.