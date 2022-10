Fondo prevenzione rischio sismico. Prorogata scadenza a comuni per interventi su edifici. Vicepresidente De Berti: “Accolte le richieste pervenute: prevenzione miglior strumento per sicurezza”

Venezia, 21 ottobre 2022

La Giunta regionale del Veneto, su proposta della Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici Elisa De Berti, ha approvato un provvedimento che proroga la scadenza per i comuni beneficiari di contributi finalizzati ad interventi strutturali di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici strategici di proprietà comunale. La deliberazione segue all’approvazione, avvenuta nel novembre dello scorso anno, delle graduatorie dei comuni veneti assegnatari dei contributi previsti dal Fondo nazionale di prevenzione del rischio sismico e che ha visto assegnati al Veneto circa 6 milioni di euro, destinati a tre differenti azioni di riduzione della pericolosità in caso di terremoto:

1) Indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite di emergenza;

2) Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici e opere pubbliche strategiche;

3) Verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche strategiche

Originariamente prevista per il 12/10/2022, la scadenza per i beneficiari dei contributi di interventi strutturali di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici strategici di proprietà comunale è stata prorogata di 6 mesi, cioè fino al 12/04/2023.

“Abbiamo accolto le richieste di proroga pervenute da numerosi comuni motivata dalla situazione economica contingente, alla quale si è in molti casi aggiunta la necessità di rivedere i progetti per renderli conformi alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura – spiega la Vicepresidente De Berti – Ciò ha determinato un’imprevista dilatazione dei tempi per poter procedere alla gara per l’esecuzione dei lavori. Tutto il territorio veneto è soggetto a rischio sismico: grazie a strutture più sicure e ad una pianificazione urbanistica comunale che tenga conto del grado di rischio è possibile evitare danni e situazioni di pericolo per l’intera collettività. Ecco perché la prevenzione e la messa in sicurezza degli edifici pubblici continuano ad essere obiettivi primari della Regione”, commenta la Vicepresidente.

Gli interventi oggetto di contributo consentiranno di migliorare la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico.