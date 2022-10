Formazione. Al via ii edizione di “Talenti al lavoro”. Assessore Donazzan, “Utile strumento per avvicinare i nostri giovani studenti al mondo del lavoro”

Venezia, 13 ottobre 2022

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di 91 Istituti scolastici per un totale di circa 3.000 studenti in tutta la regione, prende il via la seconda edizione di “Talenti al lavoro”, il progetto promosso da Regione del Veneto e Veneto Lavoro con l’obiettivo di avvicinare i giovani studenti in uscita dalle scuole superiori del Veneto al mondo del lavoro.

“Grazie a questa iniziativa abbiamo fornito agli studenti veneti gli strumenti per presentarsi al meglio delle proprie qualità nel passaggio dalla scuola al lavoro – sottolinea Elena Donazzan, Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro -. I risultati raggiunti dimostrano l’efficacia dell’esperienza, che abbiamo scelto di confermare anche per quest’anno. Sono convinta che le competenze che i ragazzi potranno sviluppare e le esperienze che faranno, insieme al tirocinio saranno utili per iniziare a conoscere il mondo del lavoro e le sue regole”.

Il progetto prevede una serie di servizi ed eventi finalizzati, da un lato, a trasmettere agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado e delle scuole della formazione professionale le informazioni utili per un consapevole ingresso nel mercato del lavoro, approfondendo soprattutto l’importanza del curriculum quale strumento fondamentale per la ricerca attiva di lavoro; dall’altro, alla formazione di insegnanti e operatori della scuola sugli strumenti con cui è possibile supportare i giovani nell’accesso al mondo del lavoro.

Le scuole e gli studenti aderenti potranno partecipare ad un ciclo di webinar, in programma a partire dal 25 ottobre, per conoscere il mercato del lavoro regionale e le sue caratteristiche, imparare come attirare l’attenzione delle aziende attraverso la creazione di un curriculum vitae efficace e utilizzare al meglio gli strumenti e le funzionalità di ricerca delle offerte di lavoro messi a disposizione dal portale ClicLavoro Veneto, oltre a scoprire quali sono le opportunità di formazione disponibili sul territorio dopo il diploma.

Nell’ambito del progetto è prevista, inoltre, la possibilità di partecipare a due contest. Il primo è rivolto ai singoli studenti, che saranno chiamati a realizzare in maniera creativa e accattivante il proprio curriculum o a produrre un elaborato in grado di esprimere in modo originale l’importanza di un buon CV e di un colloquio di lavoro svolto in maniera efficace. Per i vincitori in palio un’esperienza formativa o lavorativa presso una prestigiosa azienda del Veneto.

Il secondo contest prevede invece l’adesione in modalità collettiva e invita le singole classi a realizzare un elaborato su come i valori della persona interagiscono con il suo sviluppo professionale, in particolare facendo riferimento a quali valori oggi guidano i giovani nelle loro aspirazioni e intenzioni professionali, nei loro propositi di lavoro del futuro.

Tra le novità di questa edizione, la possibilità per le scuole di veder riconosciuta la partecipazione ai webinar e al Contest “Talenti al lavoro” in modalità collettiva come attività che rientrano nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Gli istituti scolastici e le scuole della formazione professionale interessate ad aderire a “Talenti al lavoro” possono compilare e inoltrare online a Veneto Lavoro la scheda di adesione disponibile nella pagina dedicata di ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/talentiallavoro, entro il 18 ottobre 2022.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di Veneto Lavoro alla mail progettotalenti@venetolavoro.it.