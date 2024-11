Giunta regionale. Approvato il programma 2024 a favore delle famiglie fragili. Lanzarin: “Stanziati oltre 5 milioni di euro per sostenere chi ha più bisogno”

Venezia, 8 novembre 2024

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, ha approvato nell’ultima seduta il Programma di interventi a favore delle famiglie fragili, per l’anno 2024, per un importo complessivo di 5.180.000 euro.

Si tratta in particolare di misure volte a sostenere le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 13).

“In un periodo in cui le risorse economiche non sono molte – sottolinea l’assessore Lanzarin – è importante investirle verso chi ha più bisogno. Portare aiuto e serenità è il nostro obiettivo e, quando si riesce a raggiungerlo, sostenendo famiglie in difficoltà, è molto gratificante”.

Le risorse saranno assegnate ai 21 Ambiti Territoriali Sociali regionali, riconosciuti quali strutture organizzative idonee a una corretta ed omogenea attuazione del programma di interventi. Spetterà agli ATS occuparsi della divulgazione del programma, della raccolta delle domande, dell’esame istruttorio delle richieste, dell’approvazione della graduatoria, della comunicazione relativa agli esiti della domanda e della rendicontazione alla regione.

Le domande potranno essere presentate nel periodo tra il 1° maggio e il 15 giugno del 2025. A ciascun Ambito territoriale spetterà la medesima somma rendicontata alla Regione per il periodo 2022.

AMBITO SOCIALE (di seguito AS) Ven 01 Belluno106.190 euro. AS Ven 02 Feltre77.700 euro. AS Ven 03 Bassano 269878 euro. AS Ven 04 Thiene, 224.294 euro. AS Ven 5 Arzignano, 167.314 euro. AS Ven 06 Vicenza, 369.334 euro. AS Ven 07 Conegliano, 220.150 euro. AS Ven 08 Asolo, 289.044 euro. AS Ven 09 Treviso, 497. 280 auro. AS Ven 10 Portogruaro, 231.028 euro. AS Ven 12 Venezia, 254.856 euro. AS Ven 13 Mira, 231.028. AS 14 Chioggia, 54.908 euro. AS 15 Federazione Comuni Camposampierese, 194.768 euro. AS Ven 16 Padova, 424.6.760 euro. AS Ven 17 Este, 169.904 euro. AS Ven 18 Lendinara, 152.810 euro. AS Ven 19 Adria, 29.526 euro. AS Ven 20 Verona, 592.074 euro. AS Ven 21 Legnago 300.044 euro. AS Ven 22 Sona, 322.714.