In Veneto crescono i cittadini che sostituiscono le vecchie stufe con impianti a basse emissioni. Bottacin, “frutto dei nostri incentivi ma anche dell’educazione ambientale che da anni portiamo avanti sulla qualità dell’aria”

Venezia, 20 settembre 2024

Si è conclusa il 13 settembre la presentazione da parte dei cittadini della manifestazione di interesse per avere i contributi previsti dal bando approvato in primavera dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, per l’ammodernamento di generatori di calore obsoleti e inquinanti.



“In risposta al bando sono pervenute complessivamente oltre 2700 richieste – evidenzia l’assessore – il numero più elevato raggiunto negli ultimi anni, segno di una nuova cultura ambientale nei cittadini”.



In particolare il bando prevedeva la possibilità di finanziare la sostituzione dei vecchi generatori con impianti a biomassa di nuova generazione o con pompe di calore, oppure impianti a gasolio con pompe di calore.



“Le manifestazioni di interesse sono ora in fase di valutazione degli uffici preposti per la verifica del possesso dei requisiti e la predisposizione della graduatoria – specifica Bottacin – che servirà a definire l’ordine di erogazione dei contributi dopo che i cittadini avranno proceduto a completare l’iter con la domanda corredata della documentazione necessaria”.



Il successo dell’iniziativa assume un significato rilevante, in un contesto in cui il riscaldamento domestico a biomassa è la principale sorgente di PM10 primario: “le più recenti analisi condotte da ARPAV sulle emissioni di polveri in atmosfera – puntualizza Bottacin – attribuiscono infatti alla combustione della legna il 65% delle emissioni di PM10 e il 70% delle emissioni di PM2,5”.



I contributi sono aggiuntivi rispetto a quelli concessi dal GSE sulla misura “Conto termico” e arrivano in tal modo a coprire fino al 100% dell’investimento.



“Il fatto che ci sia di anno in anno un costante aumento della partecipazione ai bandi – prosegue l’assessore- lo considero un grande risultato. Ovviamente il sostanzioso beneficio economico aiuta ad alzare i numeri, ma è anche frutto dell’importante educazione ambientale che da anni portiamo avanti sulla qualità dell’aria ed è la conferma che il nostro Piano regionale in materia, con le sue molteplici iniziative, sta andando nella giusta direzione”.



“Avvieremo a breve una analoga misura rivolta anche alle imprese venete – conclude Bottacin – che hanno già mostrato forte consapevolezza ambientale aderendo al bando regionale avviato lo scorso aprile per il rinnovo del parco veicolare vetusto e proseguiremo nel percorso di sensibilizzazione di tutti i soggetti che possono contribuire con scelte e comportamenti alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti per il miglioramento della qualità dell’aria. Per quanto riguarda i cittadini, nelle prossime settimane sarà avviato il nuovo bando per la rottamazione delle auto”.