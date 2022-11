Inaugurata Job&Orienta. Donazzan, “Vetrina nazionale dove mettere in bella mostra le migliori esperienze e qualita’ dei nostri giovani”

Venezia, 24 novembre 2022

Si è aperta questa mattina, in fiera a Verona, la trentunesima edizione di Job&Orienta, fiera dell’orientamento scolastico, vetrina su scuola, lavoro, formazione e nuove tendenze legata quest’anno dedicata al tema “A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia”.

“Job&Orienta è il momento nazionale dell’incontro tra scuola e lavoro in una prospettiva sempre in cambiamento – ha dichiarato Elena Donazzan, Assessore regionale all’istruzione, formazione e pari opportunità in occasione dell’evento inaugurale -. I giovani sono sempre nuovi, il mondo del lavoro cerca sempre nuove opportunità di crescita, la scuola e la formazione sono il collegamento tra i nuovi giovani e le nuove proposte di lavoro. Come dice Plutarco, i giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere. Questa rassegna è il momento di mettere tutte queste fiaccole accese in bella mostra”.

La Regione del Veneto è presente con uno stand e un fitto calendario di appuntamenti che mettono in mostra il meglio del mondo della scuola, della formazione professionale, degli ITS che nella nostra regione viene realizzato.