Inaugurato nuovo percorso pedonale protetto a Cerea (VR). Vicepresidente De Berti, “Intervento importante per garantire il decoro dell’area e la messa in sicurezza per i pedoni”

Venezia, 28 luglio 2023

“Con oggi è stato portato a termine un intervento rilevante con cui si punta a garantire il decoro dell’area e ancor di più a incrementare la sicurezza dei pedoni nel tratto compreso tra via Galvani e via Volta. Era un intervento molto atteso dai residenti che la Regione del Veneto ha contribuito a finanziare con la quota di 124.800 Euro su un importo complessivo di 320.000 Euro. Siamo felici che venga restituito ai cittadini di Cerea un marciapiede rinnovato, più bello, più illuminato, e più sicuro”. Così la vicepresidente della Regione del Veneto con delega alle Infrastrutture, Elisa De Berti, interviene all’inaugurazione del terzo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza dei Percorsi pedonali e ciclabili lungo via Marconi a Cerea (Verona) nel tratto compreso tra incroci con via Galvani e via Volta.

“Il tratto inaugurato oggi – aggiunge la vicepresidente De Berti -è il terzo stralcio di un complessivo intervento, proposto dall’Amministrazione comunale di Cerea, che ha l’obiettivo di fornire piena funzionalità e sicurezza a tutta Via Marconi fino all’incrocio con Via Volta e Via Tombola”.

I lavori hanno riguardato la demolizione dei marciapiedi esistenti, l’asporto delle piante, la costruzione di tratti di nuova rete fognaria per acque meteoriche, la ricostruzione completa dei percorsi pedonali, la razionalizzazione degli stalli di sosta, la ricostruzione della pavimentazione e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

“L’impegno della Regione del Veneto a favore del miglioramento della sicurezza del patrimonio viario è costante – conclude la vicepresidente De Berti-. Negli ultimi anni non abbiamo mai fatto mancare il finanziamento della legge n. 39 del 1991 destinata ad opere di riqualificazione della mobilità stradale. Una norma che piace ai Comuni, sempre più attenti all’opportunità di un contributo regionale per la realizzazione delle opere”.