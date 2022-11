Job&Orienta. Donazzan presenta progetto “Per educare ci vuole un paese. Il Veneto, il territorio che educa”. “Obiettivo realizzare una carta educativa redatta dai ragazzi”

Venezia, 25 novembre 2022

E’ stato presentato oggi presso lo stand di Regione del Veneto dall’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan l’iniziativa “Per educare ci vuole un paese. Il Veneto: il territorio che educa” che prevede la stesura di una Carta della buona educazione a scuola” predisposta ed elaborata dagli studenti di ogni ordine e grado della nostra regione.

“Vogliamo lanciare la ‘Carta della buona educazione a scuola’ che sarà scritta ed elaborata dai ragazzi, con il coinvolgimento degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e delle consulte per definire un documento che sarà presentato nella prossima edizione di Job&Orienta” ha spiegato Donazzan.

Erano presenti nell’occasione i rappresentanti del mondo della formazione professionale FORMA Veneto per lanciare il progetto di costruzione di una rete interistituzionale che raccolga e coinvolga le scuole del Veneto, a partire dalle scuole della formazione professionale sui temi della giustizia riparatrice, delle regole della buona educazione da far scrivere e approvare ai ragazzi e le a progressiva azione di divieto del telefonino a scuola,

“L’idea del nome del progetto Per educare ci vuole un paese, deriva da un detto africano citato da Papa Francesco che abbiamo contestualizzato in Veneto con il territorio che educa – indica Donazzan -. In secondo luogo si tratta di sostenere non le sospensioni ma azioni buone pratiche di ‘giustizia riparatrice’. Infine dobbiamo sostenere l’idea di eliminare il telefonino in classe e a scuola per arrivare piano piano a guardarsi negli occhi e a parlarsi”.

“La giustizia riparatrice e il non uso telefonino in classe è già realtà nell’ambito della nostra formazione professionale – conclude Donazzan – e, in alcuni territori, da parte delle scuole superiori ma l’obiettivo ora è creare una rete di buone pratiche delle buone pratiche da condividere con tutte le scuole di ogni ordine e grado in Veneto”.