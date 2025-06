Il Veneto leader della classifica del Turismo Dop italiano. Presidente Zaia, “Il Turismo Dop non è una tendenza, ma un’opportunità strategica per rafforzare il legame tra territorio e tradizioni”

Venezia, 25 giugno 2025

“Questo importante riconoscimento conferma quanto sia fondamentale la sinergia tra agricoltura, turismo e Dop economy per valorizzare il nostro territorio. Il Veneto vanta 18 Denominazioni di Origine Protetta (DOP), altrettante Indicazioni Geografiche Protette (IGP), 4 Specialità Tradizionali Garantite (STG), oltre a un patrimonio vitivinicolo di eccellenza con 14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT. Questi numeri testimoniano la capacità della nostra regione di unire forze e competenze: dagli attori locali alle istituzioni, dai Consorzi alle imprese, in una rete virtuosa che ha saputo promuovere progetti condivisi e sinergie concrete tra pubblico e privato. Il risultato è un’offerta turistica autentica, integrata e sostenibile, in grado di rispondere alla crescente domanda di esperienze legate all’identità e alla qualità del territorio. Quindi, essere alla guida di questa prestigiosa classifica nazionale è la prova del lavoro e della visione strategica delle nostre comunità e dei Consorzi di tutela, che hanno saputo trasformare le nostre eccellenze in motore di sviluppo. Il Veneto dimostra che valorizzare le Dop non significa solo conservare le tradizioni, ma anche alimentare la crescita economica e rafforzare il legame con le nostre radici”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, celebra il primato del Veneto nel Turismo delle Dop, come annunciato dalla Fondazione Qualivita nel primo Rapporto Nazionale dedicato al legame tra Indicazioni Geografiche e turismo nei territori italiani. Il Veneto, assieme a Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, si distingue per l’eccellenza delle sue filiere produttive, l’attrattività turistica consolidata e l’efficace operato dei Consorzi di tutela.

Il Rapporto sottolinea inoltre l’importanza di utilizzare questa classifica non solo come un indicatore di prestigio, ma come una guida per individuare modelli replicabili e rafforzare le politiche pubbliche che possano favorire ulteriori opportunità di crescita economica e turistica.

“Questo successo va visto anche come un esempio di come la cooperazione tra settori possa dare risultati tangibili – conclude il Presidente -. Il Veneto è pronto a condividere le proprie esperienze e a collaborare per un futuro in cui il Turismo DOP sia un motore di sviluppo per tutto il nostro Paese”.