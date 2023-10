L’Istituto Oncologico Veneto confermato IRCCSS dal Ministero della Salute. Assessore Lanzarin, “Riconoscimento frutto di un percorso articolato che certifica questa eccellenza nella Sanita’ Veneta”

Venezia, 11 ottobre 2023

“Per il diciottesimo anno consecutivo lo IOV è stato confermato Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico da parte del Ministero della Salute. Un riconoscimento frutto di un percorso articolato, durato oltre un anno, che attesta la qualità e l’attrattività dell’attività scientifica nazionale e internazionale, dell’attività di cura, dell’efficienza dell’organizzazione, della disponibilità di strutture e attrezzature e del livello tecnologico dell’Istituto Oncologico Veneto, unico IRCCS pubblico della Regione Veneto e unico IRCCS in ambito oncologico del Servizio Sanitario Regionale”.

Lo dice l’Assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, annunciando la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto oncologico veneto», in Padova, nella disciplina di «oncologia» da parte da parte del Ministero della Salute.

Lo IOV risulta quindi confermato “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” nella totalità delle sue sedi: Padova (Ospedale Busonera, Palazzina Immunologia, Palazzina Radioterapia, Torre della ricerca), presso gli Ospedali riuniti di Padova Sud di Schiavonia e presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto (TV).

“Lo IOV è un’eccellenza nella sanità del Veneto ed è un punto di riferimento anche nella ricerca. Ringrazio tutta la squadra diretta dal direttore generale Patrizia Benini: dirigenti, ricercatori, clinici, personale di assistenza, amministrativi, volontari, per il prezioso contributo offerto per centrare questo riconoscimento nazionale – prosegue l’Assessore -. La rivalutazione passa infatti per un’analisi dettagliata da parte di una apposita commissione e questo traguardo certificata non solo l’eccellenza dal punto di vista sanitario ma anche la credibilità e la professionalità della grande squadra della sanità veneta”.