Maltempo. Zaia, “Anche oggi fenomeni intensi, ma situazione sembra normalizzarsi”

Venezia, 21 luglio 2023

“Sono in contatto con le strutture della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per monitorare l’evolversi del maltempo in queste ore. Temporali intensi si sono registrati in diverse zone del Veneto, con alcuni danni a livello locale, ma assolutamente lontani nei loro effetti dalle problematiche delle scorse giornate. Ho raccomandato particolare attenzione ai tecnici nel monitoraggio delle zone più delicate dal punto di vista idrogeologico. Allo stato attuale non si registrano particolari criticità e l’impatto del maltempo sembra normalizzarsi”.

Sono le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sui fenomeni temporaleschi registrati in queste ore.

“Il pensiero va alla persona colpita da un fulmine nel centro di Verona – cocnlude il Governatore -: una tragica fatalità che ha avuto importanti conseguenze: la vittima è stata soccorsa dal SUEM ed è ricoverata in gravi condizioni”.