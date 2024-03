Maltempo. Zaia ringrazia la Protezione Civile del Veneto, “Giornate difficili affrontate con efficienza, professionalita’, abnegazione”

Venezia, 4 marzo 2024

“Sono state giornate difficili, nelle quali l’intero sistema della Protezione Civile della Regione Veneto, dall’Assessore Bottacin, ai professionisti, agli straordinari volontari, hanno dato un’ulteriore prova di efficienza, professionalità, abnegazione, lavorando giorno e notte senza risparmiarsi. A tutti loro va il mio più grande ringraziamento, al quale credo si possa unire quello della tanta gente che sui territori è stata difesa e, al bisogno, assistita”.

Lo sottolinea il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a fronte della notizia che oggi, a fronte di una situazione meteorologica migliorata, è stato chiuso il Centro di Emergenza, attivato H24 presso la Protezione Civile a Marghera.

“Le buone scelte come la realizzazione dei bacini di laminazione hanno avuto un effetto straordinario e salvato intere città come Vicenza – dice Zaia – ma senza il fattore umano, le capacità previsionali, la conoscenza delle singole porzioni di territorio e i relativi rischi, la tempestività nell’assumere decisioni anche difficili, le cose non sarebbero andato così, con disagi e danni, ma senza le catastrofi del passato. Tutto questo grazie al lavoro e alla competenza di uomini e donne della Protezione Civile che, un po’ come i sanitari, quando ce n’è bisogno non esitano a gettare il cuore oltre l’ostacolo”.