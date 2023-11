Plauso della Vicepresidente De Berti all’accordo, valevole in tutta la Regione, tra Trenitalia e Forze dell’Ordine: “Un servizio di qualità deve essere anche un servizio di sicurezza, a tutela di utenti e lavoratori”

Venezia, 7 novembre 2023

“Un plauso alla sinergia tra Trenitalia e forze dell’ordine che, grazie ad un’azione congiunta, coordinata dalla Prefettura di Venezia con il supporto della Regione del Veneto, ha portato alla sottoscrizione di un accordo con il quale si va ad aumentare la sicurezza a bordo dei treni regionali e nelle stazioni del Veneto a tutela della serenità di utenti e lavoratori. Un percorso che ha preso il via qualche anno fa e che consentirà, grazie ad un’app messa a disposizione dei capitreno, di accertare, in tempo reale, la presenza, a bordo, di appartenenti alle forze di polizia, non necessariamente in turno di servizio, chiedendone, in caso di necessità, il tempestivo intervento. Un servizio di qualità deve essere anche un servizio in sicurezza”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, commentando l’adesione all’intesa tra Trenitalia, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria finalizzata all’incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei treni regionali in Veneto.

“Ringrazio tutti i sottoscrittori dell’accordo e, in particolare, le forze dell’ordine che, grazie alla loro disponibilità ad intervenire in caso di emergenza, anche durante i normali trasferimenti, scaricando dagli store l’app denominata Board Support e autenticandosi, ci aiuteranno ad offrire un servizio capillare e sempre più vicino ai bisogni di sicurezza delle oltre 160 mila persone che quotidianamente utilizzano uno o più dei 700 treni del servizio regionale”.