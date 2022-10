PNRR. Graduatoria bando rigenerazione urbana Comuni sotto 15mila abitanti. Assessore Marcato, “Inaccettabile che Comuni veneti e del nord siano stati esclusi”

Venezia, 21 ottobre 2022

“Mentre tutti si occupano di posti e incarichi a Roma, il nord viene ancora una volta gravemente penalizzato e dimenticato. Ne è un esempio la graduatoria con i finanziamenti PNRR per la rigenerazione urbana relativo ai Comuni sotto i quindicimila abitanti che vede, di fatto, l’assenza assoluta dei Comuni non solo del Veneto ma di tutto del nord. Credo che questa sia una scelta inaccettabile e non ricevibile”.

Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato commenta la pubblicazione del decreto che indica i Comuni ammessi al finanziamento su rigenerazione urbana 2022 per le realtà comunali sotto i quindicimila abitanti in base al quale il sostegno economico è andato a progetti di amministrazioni del centro-sud.

“Questa scelta è non ricevibile per due motivi – spiega l’Assessore -. In primo luogo perché, visto che si parla tanto di Paese unito, non si capisce questa discrepanza plastica fra nord e sud, e in secondo luogo perché forse qualcuno non si è accorto che la locomotiva d’Italia è sempre la stessa ed è guidata dal Veneto, che ha la più alta crescita del Paese e che, insieme ad Emilia Romagna e Lombardia, traina l’economia dell’Italia. Se non si è capito che se non si dà fiato a queste regioni finiamo in recessione, credo sia grave. E se finiamo in recessione il dramma vale per tutto il Paese”.

“L’auspicio è quello che i parlamentari veneti abbiano la volontà di farsi sindacato del territorio, portando le istanze a Roma – conclude Roberto Marcato -. Questo genere di scelte non è questione da lasciar passare sotto silenzio”.