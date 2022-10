Presentato a Palazzo Balbi il “Rally del Veneto storico 2022” alla presenza del Presidente Zaia. La corsa si terra’ a Badia Calavena (Verona) l’8 e il 9 dicembre

Venezia, 25 ottobre 2022

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi a Venezia, a Palazzo Balbi sede della Giunta Regionale, il 1° Rally del Veneto Storico. La gara, riservata ad auto d’epoca, si svolgerà a Badia Calavena (Verona) e nei comuni limitrofi della Val d’Illasi nell’Altopiano della Lessinia, l’8 e il 9 dicembre prossimi. Alla presentazione hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, e il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi insieme agli organizzatori della gara.

Il Rally del Veneto storico 2022 – che ripropone il blasonato Rally del Veneto nato negli anni Settanta – è organizzato per la prima volta dalla Scuderia Pro Energy Motorsport in sinergia con l’Automobile Club Verona e gode del patrocinio della Regione del Veneto. È l’appuntamento conclusivo, il più atteso dagli appassionati, dei trofei organizzati dalla società come la Coppa 127, la Coppa Regolarità Sport e la Coppa Verona Regolarità Sport