Presidente Mattarella domani all’Arena di Verona per celebrare la Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanita’ e inaugurare il Festival lirico. Il benvenuto del Presidente della Regione del Veneto

(AVN) – Venezia, 6 giugno 2024



“A meno di due settimane dalla sua ultima visita nella nostra Regione, è con immenso onore e profonda gratitudine che diamo nuovamente il benvenuto in Veneto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente ha deciso di omaggiare l’Opera e il suo tempio veronese, sottolineando l’importanza del prestigioso riconoscimento assegnato al canto lirico italiano che ha ricevuto dall’UNESCO la designazione di “Patrimonio immateriale dell’umanità”. In questa serata speciale, da cui prende il via la centunesima edizione del Festival areniano, celebriamo non solo la bellezza della musica lirica, ma anche i valori identitari della nostra storia che essa rappresenta. Benvenuto Presidente e grazie per essere con noi in questo momento di festa, la sua partecipazione a Verona ci riempie d’orgoglio e di gioia”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto dà il benvenuto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parteciperà domani, venerdì 7 giugno, alla serata celebrativa all’Arena di Verona “La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità”. Sarà anche l’evento inaugurale del “101° Arena di Verona Opera Festival 2024” che prende il via il giorno successivo con la Turandot di Giacomo Puccini. Lo spettacolo è organizzato dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arena, per celebrare il Canto lirico italiano patrimonio dell’umanità e che vedrà in scena i più grandi interpreti internazionali accompagnati da una orchestra composta da 160 elementi e un coro di 300 artisti da tutte le fondazioni lirico sinfoniche italiane. Previste anche le performance di danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni e la conduzione di Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. “L’intervento del Presidente della Repubblica Mattarella evidenzia l’importanza culturale e storica dell’Arena di Verona – prosegue il Governatore -, un luogo iconico che da secoli è simbolo di arte, musica e tradizione. Inoltre, conferisce valore e prestigio ad una manifestazione unica che passerà alla storia, trasmessa in mondovisione e diretta dal grande maestro Riccardo Muti. La visita del Presidente Mattarella rafforza il nostro impegno a promuovere la cultura e a valorizzare il nostro patrimonio artistico: il Veneto è sempre più luogo a vocazione culturale negli anni impegnato a progettare e investire in proposte artistiche di rilievo. L’opera lirica, forma d’arte che combina musica, teatro, scenografia e costumi, è un’eccellenza con radici storiche profonde, connaturata all’essenza stessa della nostra storia e del nostro DNA culturale, che poi ha contagiato il mondo intero: giustamente l’UNESCO l’ha inserita nei beni immateriali del suo patrimonio. Possiamo dirci soddisfatti di questi importanti traguardi e felici del fatto che il Presidente della Repubblica torni in Veneto a ribadirlo. Oltre al Presidente Mattarella, ringrazio la Premier Giorgia Meloni, i Presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e i rappresentanti del Governo di cui è stata annunciata la presenza, per il loro sostegno e per aver accettato di essere parte di questo evento straordinario che conferisce grande risonanza a Verona e all’intera Regione: a nome mio e di tutti i veneti vi diamo un caloroso benvenuto”, conclude il Governatore.