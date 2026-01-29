Close Menu
    Pressi (Stefani Presidente): “Accordo di libero scambio Ue – India: vantaggioso per il Veneto, leader mondiale della produzione vitivinicola”

    Regione Veneto 2 Mins Read
    VENEZIA 10-12-2025. PALAZZO FERRO FINI. UFFICIO STAMPA. I NUOVI CONSIGLIERI ELETTI. NELLA FOTO: IL CONSIGLIERE MATTEO PRESSI.

    Venezia, 28 gennaio 2026 

    “Un trattato che avvantaggia i produttori di vino del Veneto, una delle regioni maggiormente votate alla produzione, vendita ed export di vino e prodotti enologici. È l’accordo di partenariato Ue-India siglato pochi giorni fa a Nuova Delhi e che rappresenta sicuramente un’opportunità strategica di lungo termine per il vino made in Veneto, attualmente scarsamente commercializzato in India, il paese più popoloso del mondo”. Lo scrive il veronese Matteo Pressi, capogruppo di Stefani Presidente, che aggiunge: “Il punto centrale dell’accordo è rappresentato dalla progressiva discesa, nell’arco di sette anni, dei dazi attualmente imposti, all’ingresso nel mercato indiano, sui vini italiani e veneti: una riduzione sensibile, dal 150% dell’aliquota attuale al 20-30% a seconda delle tipologie di prodotto. Altro passaggio importante è quello relativo al rafforzamento della protezione delle nostre produzioni a marchio, che godranno di maggiori tutele commerciali, anche in relazione al fenomeno del cd. ‘italian sounding’, ovvero l’immissione nel mercato di prodotti stranieri con denominazioni che vagamente richiamano l’italianità, cercando di sfruttare sul mercato questa circostanza equivoca”. 

    “Un tema, questo, che è di grande rilievo per il sistema produttivo enologico nazionale – conclude Pressi – e, di conseguenza, per quello veneto. La nostra regione, infatti, si è confermata essere, anche nel 2025, la prima in Italia per volumi produttivi, nonché leader nell’export di prodotto, con una quota del 38% sul totale nazionale, il cui valore è pari a 5,74 miliardi di euro”.

