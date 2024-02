Quattordicenne di Colognola (VR) salva passante. Zaia, “Bravo Matteo. Un modello per la sua generazione”

Venezia, 20 febbraio 2024

“Bravo Matteo! Ha dimostrato quello che a molti adulti troppo spesso non riesce: superare la tentazione di girare la testa dall’altra parte e assumersi la responsabilità di fronte ad un’emergenza e alla richiesta di aiuto. Quando troppo facilmente i giovani di oggi vengono dipinti con un’accezione poco fiduciosa, dobbiamo andare oltre ai fatti negativi, non generalizzare e pensare ai ragazzi come lui. È un vero modello per quelli della sua generazione ma, sono convinto, ce ne sono molti altri come lui e sono coloro che indicano la via”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si congratula con Matteo Ridolfi, il quattordicenne di Colognola ai Colli (Verona) che, domenica scorsa, in contatto telefonico col Suem 118, ha salvato un passante in arresto cardiaco con la manovra salvavita che aveva visto in televisione.

“Non ci sono soltanto prontezza e intelligenza nel gesto di Matteo – conclude il Presidente -. Sicuramente ci sono anche sensibilità, educazione, senso civico e disponibilità; un insieme di doti di fronte al rischio ne hanno fatto spontaneamente un volontario. Da tutto ciò viene un grande messaggio che assume particolare valore oggi che si celebra la giornata del personale sanitario anche volontario”.