    giovedì 28 Agosto
    Regione Veneto a sostegno della Fondazione Museo del Vino. Corazzari, “Ulteriore sforzo per il Museo internazionale del vino di Verona, con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio e la cultura del vino”

    Regione Veneto

    Venezia, 28 agosto 2025

    Un sito internet multimediale per raccontare il percorso di progressiva istituzione del Museo del Vino e le sue caratteristiche di promozione del prodotto e del territorio, anche sotto il profilo turistico e culturale. E la verifica del grado di attrattività e dei profili di sostenibilità economica finanziaria del Museo Internazionale del Vino, a cui si aggiunge uno studio delle soluzioni architettoniche e del percorso esperienziale museale del Museo stesso. Sono le nuove azioni finanziate dalla Regione del Veneto, approvate con delibera di Giunta, a sostegno della Fondazione Museo del Vino –MUVIN, nata nel 2022 con l’obiettivo di far nascere un museo multimediale per promuovere la cultura materiale della vite e del vino e valorizzare la tradizione enologica e le peculiarità culturali e turistiche. Il contributo è di 55 mila euro.

    “Il vino veneto non è solo un prodotto di eccellenza, ma è anche un prodotto che racconta la storia e la cultura della comunità in cui nasce – spiega l’assessore regionale alla Cultura e al Territorio, Cristiano Corazzari-. Per questo la Regione ha scelto di investire nel progetto MUVIN, con sede a Verona, un hub del vino in una regione che è terra di pregiati vigneti conosciuti in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere non solo un prodotto ma anche il territorio, sotto il profilo turistico e culturale”.

    “Grazie al sostegno regionale proseguirà il lavoro avviato lo scorso anno – aggiunge Corazzari-. Si apre così la seconda fase verso la realizzazione del Museo che prevede la definizione dei contenuti scientifici del percorso museale, la realizzazione del database madre di contenuti e del documento descrittivo del percorso di visita. Sono previste inoltre una ricerca sull’attrattività economica finanziaria del Museo commissionata all’Università degli Studi di Verona, e l’indizione di un concorso di idee a livello internazionale per lo studio delle soluzioni architettoniche e del percorso esperienziale museale del Museo “.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
